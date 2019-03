České dráhy řešily časté incidenty. Údajně při nich nepochybily

Mimořádné kontroly práce strojvedoucích, které spustily České dráhy (ČD) kvůli vzrůstajícími počtu incidentů a nehod na železnici, budou pokračovat. Shodla se na tom dozorčí rada podniku. Vedení společnosti podle ní postupovalo při řešení nehod správně. Rada se zároveň shodla na vytvoření pracovní skupiny, která bude mít na starosti systematickou práci se strojvedoucími. Řekl to mluvčí státního dopravce Radek Joklík.

Stoupající počet mimořádných událostí na železnici byl jeden z hlavní bodů programu jednání dozorčí rady. Vedení podniku radě sdělilo příčiny nehod a opatření, které kvůli nim zavedlo. Jde zejména o zpřísnění kontrol práce strojvedoucích. Dráhy minulý týden oznámily, že během předchozího týdne provedly přes 300 mimořádných kontrol, žádná pochybení nenašly. Podle společnosti tak při nehodách nejde o systematické chyby, ale o individuální selhání.

Podle rady podnik postupoval při řešení incidentů správně. Rada zároveň schválila pokračování mimořádných kontrol, které podle ní mají i preventivní charakter, protože upozorňují strojvedoucí na možné chyby pramenící například z každodenní rutiny.

Rada také deklarovala potřebu více pracovat se strojvedoucími, a to jak při přípravě nových, tak při pravidelných školeních zkušenějších strojvedoucích. Podpořila vznik pracovní skupiny, která se touto problematikou bude systematicky zabývat. Do ní by se podle předsedy dozorčí rady Petra Moose vedle dopravce mohli zapojit Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Drážní úřad, zástupci dopravních fakult tuzemských univerzit a odborníci z Centra dopravního výzkumu. Věnovat by se měla především nastavení vzdělávání strojvedoucích, kontrol a také motivačních a sankčních mechanismů.

Podle Moose by bylo vhodné převzít některé bezpečnostní prvky z letecké dopravy, zmínil například kontrolu posádek. Zároveň se podle něj bude podnik zaměřovat na urychlené zavádění bezpečnostních systémů do vlaků, které by nehodám měly pomoci předejít.

Šéf ČD Miroslav Kupec minulý týden avizoval, že bude chtít mluvit o situaci i se strojvedoucími podniku. S několika z nich, kteří zastupovali dálkovou i regionální dopravu, se sešel v úterý. Podle Moose si vyslechl jejich pohled na situaci a zároveň jim představil opatření, které podnik chystá. Vedle kontrol jde například o pořízení dvou cvičných trenažérů, na nichž si strojvedoucí budou moci vyzkoušet různé situace a případně se zbavit špatných návyků. Podnik chce strojvedoucí také pravidelně seznamovat s mimořádnými událostmi, aby tak předešel jejich opakování.

Počet mimořádných událostí na železnici letos prudce vzrostl, za první dva měsíce jich inspektoři museli řešit 220, meziročně o čtvrtinu více.