České dráhy ruší několik spojů, ve vlacích i autobusech ubývají cestující

Ve vlacích a autobusech dál ubývají cestující, aktuálně je poptávka zhruba na 60 procentech původního stavu. České dráhy v tomto týdnu proto omezí několik komerčních spojů, o dalších se rozhodne podle vývoje. Zájem cestujících a případně zásahy do provozu analyzují i ostatní dopravci. Už dříve dopravci omezovali kvůli restrikcím některé spoje do zahraničí. Vyplývá to z odpovědí dopravců. Během jarní krize se poptávka snížila až na desetinu.

Dráhy kvůli klesajícím počtům cestujících už rozhodly o přerušení provozu u prvních linek. Od středy například přestane jezdit několik pravidelných spojů pendolino mezi Prahou a Ostravou, zrušen bude vlak pokračující až do Košic. Vybrané další spoje pendolino budou nahrazeny jinými vlaky. Provoz přeruší i některé další spoje intercity a rychlíky mezi hlavním městem a severní Moravou. V noci nepojedou také vlaky z Prahy do Žiliny a Varšavy a zpět.

Přerušení provozu se tak zatím týká komerčních linek dopravce, o případném omezení státem objednávaných linek nebo regionálních spojů budou dráhy jednat s úřady. Rozhodující přitom bude další vývoj poptávky a epidemiologická situace v zemi.

Leo Express

Postupný pokles v posledních týdnech eviduje například i Leo Express, výrazněji pak především po schválení nouzového stavu v zemi. "Množství cestujících je nižší ve srovnání s letním obdobím a výrazně nižší v meziročním srovnání," uvedl mluvčí Emil Sedlařík. Dopravce proto nyní pravidelně sleduje obsazenost jednotlivých spojů, přičemž v případě velkého poklesu je připraven se jí přizpůsobit. To by mohlo mít za následek i dočasně přerušení provozu některých spojů. Sedlařík ovšem ubezpečil, že společnost bude i tak dál vypravovat velké množství spojů.

Arriva

Úbytek cestujících v některých oblastech, zejména v souvislosti s uzavíráním škol, v posledních dnech zaznamenala i Arriva. I přesto zatím podle mluvčího Jana Holuba jezdí spoji dopravce nyní více cestujících než na jaře nebo v létě, a to především kvůli cestování žáků a studentů do škol. Jejich další uzavírání však může poptávku dál výrazně ovlivnit. O případném omezení spojů rozhodnou objednatelé, tedy stát či kraje. U svých komerčních autobusových linek pak Arriva chce sledovat zájem cestujících a podle toho případně upravit provoz. V současnosti ovšem dopravce jezdí podle jízdního řádu.

RegioJet

Patrný je podle RegioJetu úbytek cestujících zejména v mezinárodní dopravě, což souvisí s restrikcemi při cestování do některých okolních států. V tuzemsku naopak hodnotí provoz zatím jako stabilizovaný, během uplynulého víkendu byla poptávka standardní. "Budeme sledovat vývoj poptávky tento týden, během kterého se ukáže, jaký mají přijatá opatření dopad na poptávku po cestování," uvedl mluvčí Aleš Ondrůj.

Všichni dopravci se zároveň snaží udržet zájem cestujících pomocí bezpečnostních opatření ve vozech. Pokračují tak v pravidelném čištění a dezinfikování vlaků a autobusů. Například Leo Express navíc začal motivovat cestující k používání aplikace eRouška rozdáváním roušky navíc zdarma.