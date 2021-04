České dráhy už nebudou kontrolovat u on-line jízdenek osobní doklady cestujících

Průvodčí ve vlacích Českých drah už nebudou kontrolovat u zakoupených on-line jízdenek osobní doklady cestujících. Mělo by se tak zjednodušit odbavování až u dvou třetin pasažérů. Testovací provoz nového systému dráhy spustily v polovině března. Novinka ovšem nebude platit pro cestujících se slevou. Ve čtvrtek o tom informovaly České dráhy. Dosud se museli cestující u on-line jízdenek ČD prokazovat vybraným osobním průkazem s fotografií.

"Pokud je jízdenka v pořádku zaplacená, a to nám řekne systém velmi rychle, víme vše, co potřebujeme. Takové zjednodušení usnadní práci jak samotných průvodčích, tak je pohodlnější pro cestující. Když jsme si to spočítali, tak se tato novinka týká až třetiny všech našich zákazníků," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik.

Cestující tak budou při nákupu jízdenek v e-shopu ČD sice nadále zadávat své jméno, při kontrole ve vlaku ale průvodčí pouze načte jízdenku, popřípadě zadá kód transakce. O předložení dokladu s fotografií požádá jen v případě podezření, že jízdenka byla už použita.

"Teď s námi kvůli protiepidemickým opatřením jezdí podstatně méně lidí, i tak už ale máme pozitivní ohlasy. Až se cestování vrátí do normálu, a doufáme, že to bude brzy, ocení novinku ještě mnohem početnější skupina zákazníků," podotkl náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Jiří Ješeta. Podle něj u elektronických jízdenek, kde cestující uplatňuje zvláštní jízdné, tedy například státní slevu, bude předložení průkazu nadále povinné, protože dopravci musí kontrolovat věk zákazníka, případně jeho status studenta. Osobní průkaz budou muset nadále předkládat i cestující s traťovou nebo síťovou jízdenkou, dále pak také u mezinárodních jízdenek nebo jednotných jízdenek OneTicket, které platí u všech dopravců.