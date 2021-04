České dráhy vypsaly zakázku za půl miliardy na cateringové služby ve vlacích

České dráhy shánějí provozovatele svých restauračních a bistro vozů. Vypsaly k tomu nyní zakázku na čtyřleté služby za více než půl miliardy korun. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek, na tendr upozornil ve středu server zdopravy.cz. Služby spojené s jídlem a nápoji zatím pro ČD dlouhodobě zajišťuje firma JLV.

České dráhy nyní provozují zhruba čtyři desítky restauračních a bistro vozů, speciální oddíly či vozy jsou pak dále také součástí vlaků pendolino nebo railjet. Cateringové služby nabízejí na vybraných dálkových linkách.

Celková hodnota nyní vyhlášené zakázky na zajištění cateringových služeb je 510 milionů korun. Dráhy počítají se čtyřletým provozem, který by případně mohl být prodloužený o další dva roky. Provozovatel bude mít na starosti zejména personální zajištění chodu restauračních a bistro vozů a servis v nich. Jde především o přípravu a podávání různých pokrmů a nápojů z menu, součástí by měly být i některé bonusové služby. Provozovatel by měl nést i rizika spojená s tržbami.

České dráhy kvůli koronavirové pandemii v loňském roce přepravily 117,7 milionu cestujících, meziročně o 64 milionů méně. Krize oslabila dálkovou i regionální dopravu. Dráhy kvůli tomu loni ztratily na tržbách více než čtyři miliardy korun. I přes ztráty však pokračují v investicích do vozového parku. Na začátku tohoto týdne uzavřely kontrakt na dodávku 20 nových dálkových vlaků za 12,5 miliardy korun od konsorcia Siemens Mobility a Škoda Transportation. V únoru pak dráhy objednaly také 33 vlaků pro regionální dopravu.