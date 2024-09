České korunovační klenoty si letos přišlo prohlédnout přes 46.000 lidí

České korunovační klenoty, které byly k vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu od 17. září do dneška, zhlédlo 46.609 návštěvníků. Loni, kdy výstava trvala osm dní, to bylo zhruba 34.000 lidí. ČTK o tom za prezidentskou kancelář informovala Karolína Blinková. Korunovační klenoty dnes uloží sedm klíčníků zpět do Korunní komory. Prezident Petr Pavel rozhodl, že výstava klenotů bude každý rok při příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září.

V průměru navštívilo výstavu denně 3329 zájemců, některé dny vyhradil Pražský hrad jen pro školní skupiny. V minulých letech dosahovala expozice insignií často maximum možné kapacity, tedy zhruba 4500 návštěvníků denně.

Výstava se letos konala po netradičně krátké době, dříve se korunovační klenoty vystavovaly spíš vzácně, například za deset let prezidenta Miloše Zemana byly k vidění čtyřikrát. Naposledy se výstava konala loni v lednu k 30. výročí vzniku České republiky.

Klenoty lze z Korunní komory, kde jsou dlouhodobě uschovány, vyjmout jen v případě, že se sejde všech sedm klíčníků. Těmi jsou prezident a premiér, předsedové obou parlamentních komor, pražský arcibiskup, probošt svatovítské kapituly a pražský primátor. Otevření se letos osobně nezúčastnil premiér Petr Fiala (ODS), zastoupil ho Filip Minář z Úřadu vlády ČR.

Výstava nesla podtitul Tajemná síla kamenů a díky holografické animaci návštěvníci viděli, jaké kameny byly na koruně v roce 1347 při korunovaci Karla IV. Původně bylo na Svatováclavské koruně 13 zelených smaragdů a 60 perel, na konci svého života je nechal Karel IV. vyjmout a korunu nechal osadit modrými safíry. Animace návštěvníkům nabídla možnost spatřit původní vzhled koruny.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.