Česko čeká sezóna klíšťat, lidé jsou však připraveni

Předpověď svědčí klíšťatům, Češi jsou ale připraveni. Zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě roste.

O víkendu dosahovaly teploty na území ČR k radosti většiny lidí až 20 °C. Krásné počasí po vydatných deštích, které ještě bude nějakou dobu u nás přetrvávat ovšem svědčí i klíšťatům, přenašečům nejen boreliózy, ale i klíšťové encefalitidy. Toto závažné virové onemocnění se neobejde bez hospitalizace a často zanechává trvalé následky. Jedinou ochranou zůstává očkování. Ačkoli je Česko zemí s nejvyšším hlášeným počtem klíšťové encefalitidy v EU, od loňského roku je pro lidi nad 50 let očkování proti klíšťové encefalitidě hrazeno zdravotními pojišťovnami a zájem o něj u některých pojišťoven stoupnul až trojnásobně.

Dlouhá, ale mírná zima je zřejmě u konce a klíšťata po absenci mrazivého počasí mohou udeřit v plné síle. Čerstvá vegetace vzešlá z vydatných dešťů minulého týdne a teploty mezi patnácti a dvaceti stupni jsou pro klíšťata ideální kombinace. V městských parcích i na zahradách chat a chalup si tak musíme dávat na tohoto parazita pozor. Lymeskou boreliózou i klíšťovou encefalitidou se můžeme nakazit ve všech regionech ČR, v horách i v nížinách. Mezi lety 2017 až 2021 vzrostl počet nakažených klíšťovou encefalitidou v Česku o 43 %.

Klíšťovou encefalitidu není snadné rozpoznat

Zatímco nákaza lymeskou boreliózou se dá poznat podle červené skvrny kolem místa přisátí, klíšťová encefalitida je v počátku méně nápadná. V první fázi má příznaky jako klasická chřipka s bolestmi hlavy, horečkou a nevolnostmi, poté následuje několikadenní klidové období a někdy zde i končí. Může ale nastat druhá, dramatičtější část nemoci, kdy už je napaden nervový systém. "Objevují se silné bolesti hlavy, světloplachost, poruchy paměti, spánku, závratě nebo třes a pacient musí podstoupit léčbu v nemocnici," vysvětluje MUDr. Světlana Kiričenková z Polikliniky IPP s.r.o. "Nejtěžší formy mohou skončit obrnou, a dokonce i selháním životně důležitých funkcí. I z mírnějšího průběhu si ale pacient může odnést trvalé následky, jako jsou chronické bolesti hlavy nebo poruchy sluchu," doplňuje lékařka.

Očkování zdarma nebo s příspěvkem

Onemocnění si samozřejmě žádá i dlouhodobou pracovní neschopnost a s tím je spojen výpadek příjmů. Proti klíšťové encefalitidě se přitom může každý z nás očkovat, a pojištěnci nad 50 let od loňského roku dokonce zdarma. Mladším lidem pak na vakcínu zdravotní pojišťovny přispívají, u VZP jde o příspěvek až 500 Kč pro dospělého. "Očkování probíhá ve třech dávkách, a i když je ideální podstoupit ho ještě před sezonou klíšťat, existuje možnost i zrychleného očkovacího schématu. Takže ani teď, na jaře, není na očkování pozdě, právě naopak. Pár minut v ordinaci lékaře mu opravdu stojí za to obětovat," podotýká MUDr. Světlana Kiričenková.

Jak ukazují statistiky zdravotních pojišťoven, zájem o očkování u lidí nad 50 let v loňském roce stoupl. Například u VZP šlo o trojnásobek a vakcinaci loni podstoupilo 155 tisíc pojištěnců oproti 44 tisícům z roku 2021. "Jde o pozitivní trend, protože v rámci EU jsme země s jedním z nejvyšších počtů nakažených touto nemocí. To by se mohlo nyní změnit," říká MUDr. Světlana Kiričenková z Polikliniky IPP.