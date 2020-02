Česko chce dát na boj s migrací v Africe během tří let 300 milionů

Česko by mělo v letošním roce a ve dvou následujících poskytnout celkem 300 milionů korun na řešení příčin migrace v Africe. Navrhuje to ministerstvo zahraničí v materiálu, který v pondělí projedná vláda. Podpůrné programy zaměřené především na Maroko, Mali a Etiopii by měly omezit motivaci migrantů vydávat se na cestu do Evropy.

Ministerstvo zahraničí v předkládací zprávě upozornilo, že rychlý populační růst v Africe spojený s růstem nezaměstnanosti a nestabilitou jsou příčinou nelegální migrace do Evropy. "Předkládaný materiál navrhuje aktivity, jimiž ČR účinně přispěje k odstraňování základních příčin nuceného vysídlení a nelegální migrace z Afriky do EU asistencí zdrojovým i tranzitním zemím migrantů, tedy v místě jejich vzniku," uvádí materiál.

V Maroku, přes jehož území migranti do Evropy procházejí, chce ČR školit místní bezpečnostní složky, aby dokázaly lépe chránit hranice před nelegální migrací. Pomoc by měla jít také na zlepšení situace migrantů, kteří už v zemi jsou, a na podporu jejich návratů do země původu.

V Mali, které je z pohledu migrace zdrojovou i tranzitní zemí, se chce Česko zaměřit na bezpečnostní stabilizaci země a na humanitární pomoc místnímu obyvatelstvu i uprchlíkům. V rámci humanitární pomoci chce Česko podporovat zejména projekty se zaměřením na výživu a na ochranu dětí před nuceným vysídlením. V Etiopii se Česko bude věnovat projektům na zlepšení hospodářské situace, aby klesala motivace lidí odcházet za lepším životem do Evropy.

Podle navrženého materiálu by v letech 2020 až 2022 mělo jít každý rok na pomoc africkým zemím 100 milionů korun. Česká pomoc by se měla rozdělovat prostřednictvím tří programů, které se zaměří na podporu mírů, hospodářský rozvoj a sociální rozvoj.

Materiál měla vláda na programu už loni v říjnu, ministerstvo zahraničí ho ale tehdy z jednání stáhlo.

Česko dlouhodobě označuje za svou prioritu v otázce nelegální migrace pomoc v zemích, odkud uprchlíci do Evropy přicházejí. Země naopak odmítá návrhy na rozdělování migrantů, kteří dorazili do Evropské unie, mezi jednotlivé země na základě kvót.