Česko chce dát stamiliony na pomoc v afrických zemích

Česko by mělo v příštích třech letech poskytnout 300 milionů korun na humanitární pomoc v afrických zemích. Navrhuje to ministerstvo zahraničí v materiálu, který v úterý projedná vláda. Česká pomoc by měla přispět k odstraňování příčin migrace z Afriky do Evropy. Vláda dlouhodobě dává důraz na boj proti nelegální migraci v zemích odkud uprchlíci přicházejí.

Ministerstvo zahraničí v předkládací zprávě upozornilo, že rychlý populační růst v Africe spojený s růstem nezaměstnanosti a nestabilitou jsou příčinou nelegální migrace do Evropy. "Předkládaný materiál navrhuje aktivity, jimiž ČR účinně přispěje k odstraňování základních příčin nelegální migrace z Afriky do EU asistencí zdrojovým i tranzitním zemím migrantů, tedy přímo v místě jejich vzniku," uvádí zpráva.

Podle navrženého materiálu by v letech 2020 až 2022 mělo jít každý rok na pomoc africkým zemím 100 milionů korun. Česká pomoc by se měla rozdělovat prostřednictvím tří programů, které se zaměří na podporu mírů, hospodářský rozvoj a sociální rozvoj.

Na podporu míru, bezpečnosti a stability je určeno 141 milionů korun. Peníze poslouží na posílení ochrany hranic, na pomoc lidem, kteří utekli z domovů, ale zůstali ve své zemi, a na pomoc uprchlíkům, kteří se do vlasti vrátili. Program pro hospodářský rozvoj má mít rozpočet 120 milionů korun a má zahrnovat projekty na zlepšení životní úrovně, aby se snížila motivace lidí opouštět zemi. Ke stejnému cíli má vést i program pro sociální rozvoj, na který je určeno 30 milionů korun. Devět milionů budou činit náklady na logistiku spojenou se všemi programy.

Z geografického hlediska se česká pomoc zaměří na severní a západní Afriku, na oblast Afrického rohu a na region Sahelu, tedy jižního okraje Sahary.

Česko dlouhodobě označuje za svou prioritu v otázce nelegální migrace pomoc v zemích, odkud uprchlíci do Evropy přicházejí. Země naopak odmítá návrhy na rozdělování migrantů, kteří dorazili do Evropské unie, mezi jednotlivé země na základě kvót.