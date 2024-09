Česko dál sužují povodně, mají tři oběti, na jihu má pršet do středy

Česko stále sužují rozsáhlé povodně, nejhorší situace zůstává v Moravskoslezském kraji, kde mají povodně tři oběti. V kraji zůstává uzavřená řada důležitých silnic, včetně několika úseků dálnice D1, omezení trvají i na železnici. V Ostravě-Přívozu dnes hasiči zachránili 530 lidí, voda se do lokality dostala kvůli trhlinám v hrázi u soutoku Opavy a Odry. Odstavená je také teplárna, a celé krajské město je tak bez tepla a teplé vody.

Večer k 19:00 platil v Česku některý z povodňových stupňů na 190 místech, extrémní ohrožení už nehlásila žádná ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), poslední platil odpoledne na řece Opavě v Děhylově.

Od konce minulého týdne spadlo nejvíce vody v Jeseníkách, celkový úhrn srážek tam dosáhl 500 litrů na metr čtvereční. Na horách na severu země mohlo spadnout mezi 300 až 400 litry, na ostatních místech Česka 100 až 200 litrů na metr čtvereční. Během následujících dní se ještě počítá se spadem 70 litrů vody na metr čtvereční na Otavě, nasytí se tak levobřežní přítoky Vltavy. Pršet má hlavně v Novohradských horách a na Šumavě.

Na horních tocích se situace postupně uklidňuje a hladiny řek klesají. Ještě ráno byl extrémní povodňový stupeň na čtyřech místech - na Chrudimce v Nemošicích v Pardubickém kraji a v Moravskoslezském kraji na řece Opavě v Děhylově a Opavě a na Odře v Ostravě - Svinově. Odpoledne zůstával pouze v Děhylově, také tam ale večer hladina Opavy klesla.

Záplavy v Moravskoslezském kraji mají už tři oběti. Dva lidé zemřeli v Krnově na Bruntálsku - jedna oběť byla nalezena v bytě, který byl úplně zaplavený, další pak v potoce, informovali dnes hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) a policejní ředitel Tomáš Kužel. Už v neděli našli mrtvou ženu v říčce Krasovce v Krasově na Bruntálsku. "Dvě osoby jsou pořád ještě pohřešovány, zatím jsme je nenašli, takže můžeme předpokládat cokoli," uvedl Kužel. V celém Česku policie dnes dopoledne evidovala osm pohřešovaných.

Vážná situace je stále v Ostravě, která vyzvala obyvatele, aby nejezdili do města. Uzavírek je mnoho, objízdné trasy jsou pak zablokované. Železniční koridor z Hranic na Moravě do Ostravy a k polské hranici bude podle mluvčího Český drah Petra Štáhlavského omezen po celý týden. V městské části Přívoz se rozlila voda, v místě soutoku Opavy a Odry jsou na pravém břehu Odry dvě trhliny v hrázi o délkách 50 metrů. Dopoledne tam začala evakuace, hasiči tam dnes zachránili 530 lidí včetně dětí. Velká voda zalila také Třebovice, kde se nachází teplárna. Její provoz by měl být obnoven v řádu dnů, nejprve ale musí voda ustoupit.

Rozvodněná řeka Opava poškodila most v opavské Ratibořské ulici mezi centrem a sídlištěm Kateřinky. Opavská radnice nechala pro auta i pěší dočasně uzavřít většinu mostů a lávek přes řeku Opavu ve městě i v městských částech. Používat se budou až po kontrole, zda je povodeň nepoškodila. Opavské základní a mateřské školy, které jsou v oblastech postižených povodní, zůstanou zavřené do konce týdne. Povodeň zasáhla znovu i Zátor na Bruntálsku, který byl v roce 1997 společně s Troubkami na Přerovsku jedním ze symbolů tehdejších ničivých povodní. Tentokrát velká voda strhla most a poškodila dva domy

Dnes ráno bylo také zcela uzavřené město Litovel na Olomoucku, a to včetně škol a zdravotnických zařízení. Podle starosty Viktora Kohouta voda město zaplavila zhruba z 80 procent, v části města nejde elektřina, neteče pitná voda, komplikace nastávají i s informováním veřejnosti. Po poledni ale už voda začala stagnovat a místy klesat. V Olomouci zůstane kvůli povodňovému nebezpečí zavřená v úterý a ve středu budova vrchního soudu, která se nachází na Masarykově třídě v bezprostřední blízkosti náplavky u řeky Moravy.

Druhý den byly dnes bez elektřiny, mobilní sítě i pitné vody obce v severní části Jesenicka. Do obcí se často nedá ani dostat, rozbouřené toky zničily nebo podemlely také silnice. Nemáme se jak dovolat pomoci, řekla dnes ČTK starostka Kobylé nad Vidnávkou na Jesenicku Miroslava Rybáriková. Obdobně je na tom také Vápenná či Žulová, ve kterých povodeň napáchala spoušť. I tam jsou telefony na vedení obce hluché, lidé se nemohou dovolat příbuzným. Nejvíce postižený region dnes navštívili premiér Petr Fiala (ODS) spolu s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Podle nich je nutné co nejdříve obnovit dodávky elektrické energie, zprovoznit komunikační síť a poničené silnice.

Počet mobilních vysílačů, které měly v souvislosti se záplavami nebo extrémním počasím poruchu, se do dnešního zhruba poledne snížil z víkendových 700 na 300. Tyto stanice jsou stále bez připojení k elektrické síti a jsou napájené z baterií nebo dieselových agregátů, řekla ČTK mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Tereza Meravá. Mezi oblasti nejvíce postižené poruchami vysílačů patřily Kraj Vysočina a Moravskoslezský, Olomoucký a zčásti Jihomoravský kraj. Bez elektřiny zůstává kvůli počasí a povodním stále zhruba 68.000 domácností, ráno jich bylo 118.000. Nejhorší situace zůstává v Moravskoslezském kraji, kde je bez energie 50.000 domácností, a v Olomouckém kraji s 10.000 odběrnými místy bez proudu.

Omezení provozu na železnici z důvodu povodní se dnes odpoledne týkalo přibližně 15 procent pravidelně vypravovaných vlaků Českých drah. ČTK to dnes sdělil mluvčí drah Petr Štáhlavský. Záplavy omezily provoz zhruba 20 procent spojů, během dneška se tak podařilo obnovit provoz vlaků nebo zavést náhradní autobusovou dopravu na několika úsecích, dodal. Nejvíc rušených spojů je v Moravskoslezském kraji a na severu Olomouckého kraje. Koridor z Hranice na Moravě do Ostravy a k polské hranici bude podle mluvčího omezen po celý týden.

Lidé už pojišťovnám kvůli záplavám nahlásili stovky případů za desítky milionů korun. Žádosti proudí ze všech koutů Česka, nejvíce jich je z Moravskoslezského kraje. Nejsilnější nápor žadatelů pojišťovny teprve čekají. Celkové škody budou výrazně vyšší, řekli dnes ČTK zástupci pojišťoven. Pro rychlé vyřízení žádostí klientům doporučují poslat údaje o škodách a fotodokumentaci elektronicky. Postižení povodní mohou případně získat mimořádnou dávku až 72.900 korun. Podporu by mohly od úterka v terénu začít vyřizovat mobilní týmy pracovníků úřadu práce. Peníze bude možné vyplatit přímo na místě. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na sbírková konta určená na pomoc lidem postiženým nynějšími ničivými záplavami v Česku se již sešly desítky milionů korun. ČTK to zjistila od neziskových organizací, které sbírky organizují.

Aktuální povodňovou situací se dnes večer zabývá vláda, mimořádného jednání se účastní i prezident Petr Pavel. Kabinet jedná o přípravách na volby po záplavách, či odkladu termínu. Krajské a senátní volby se mají konat v pátek a v sobotu.