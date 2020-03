Česko hlásí 995 případů nákazy, sílí kritika ministra zdravotnictví

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 995, v sobotu přibylo zatím 106 případů. Z nemoci se již vyléčilo šest lidí, ale několik pacientů je ve velmi vážném stavu. Z několika stran zazněla kritika ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zejména kvůli distribuci ochranných pomůcek. Do Pardubic před půlnocí dorazil letoun, který přivezl z Číny víc než 100 tun zdravotnického materiálu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne zvýšit schodek rozpočtu na 200 miliard korun, připravuje i další opatření na pomoc lidem a firmám.

Schillerová na pondělním jednání vlády navrhne výšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Ministerstvo zároveň připravuje další tzv. liberační balíček, kde by odložilo i zpětně platbu daně z nabytí nemovitosti, a to do konce července. Firmy by také mohly umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku. Schillerová dále podpoří odklad záloh podnikatelů na zdravotní a sociální pojištění na půl roku. Při vyúčtování pojištění, které budou muset podnikatelé udělat příští rok, pak chce platbu minimálního pojištění podnikatelům odpustit.

V krajích v sobotu pokračovala distribuce ochranných pomůcek, které v pátek dorazily z Číny. Na způsob rozdělování zdravotnického materiálu si však stěžovali hejtmani, a vláda tak jejich distribuci změní. Hejtman pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) dokonce vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby ministra odvolal, což však podle předsedy vlády není na místě. Hejtman Vysočiny pověřený vedením Asociace krajů Jiří Běhounek (ČSSD) uvedl, že ministerstvo zdravotnictví fatálně selhává v zásobování svých organizací ochrannými prostředky.

Z páteční dodávky respirátorů, totiž ministerstvo odebralo 200 000 respirátorů, ačkoli zásilka byla určena pouze pro silové složky státu a kraje. Do regionů tak šlo méně ochranných pomůcek. V páteční zásilce z Číny bylo 1,1 milionu respirátorů. Netolický ze stejného důvodu požadoval, aby Vojtěcha nahradil ve funkci ministra zdravotnictví jeho náměstek a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Babiš to odmítl. Vláda však změní model distribuce ochranných pomůcek, které začnou do Česka proudit z Číny. Ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat pouze svoje nemocnice, zbytek bude proudit do krajů přes ministerstvo vnitra.

Ke kritice Vojtěcha se přidaly také Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje menší krajské a městské nemocnice. Podle nich selhal, když nezajistil pro zdravotníky včasnou ochranu rouškami a respirátory. Jeho mediální vystoupení jsou podle nich "lživá a zavádějící". Také podle zubařů ministerstvo podceňuje nebezpečí jejich nákazy, stěžují si na nedostatek ochranných prostředků. Případ zubaře z Uničova, který je patrně prvním českým zdravotníkem ve vážném stavu v nemocnici, je podle nich důkazem jejich obav. Server Info.cz pak upozornil na to, že se ministerstvu vnitra daří lépe pořizovat ochranné pomůcky než ministerstvu zdravotnictví.

Ruslan přivezl sto tun materiálu

V Pardubicích v sobotu půl hodiny před půlnocí přistál ukrajinský letoun An-124 Ruslan, který do Česka přivezl z Číny víc než 100 tun zdravotnického materiálu. Podle nového modelu je již rozdělí v noci na neděli mezi záchranáře a nemocnice ministerstvo vnitra, řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V následujících šesti týdnech by měla ochranné pomůcky pravidelně přivážet tři letadla čínských aerolinek týdně. Vnitro nakupuje v Číně i stovky plicních ventilátorů, které pomáhají s dýcháním při těžkém zápalu plic.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala další dva pacienty ve velmi vážném stavu, jedním z nich je právě uničovský zubař. Oba jsou napojeni na plicní ventilátor. Koronavirem se nakazila také lékařka z gynekologicko-porodnického oddělení kolínské nemocnice. V Thomayerově nemocnici v Praze-Krči jsou čtyři zdravotní sestry nakažené nemocí COVID-19, na výsledky testů páté se čeká. Kromě zdravotníků se v sobotu v nemocnici s nákazou ocitl také hasič z Prahy.

Počet vyléčených se zvýšil o dva na šest. Šlo o ženu z první vlny nemocných z Děčínska, hospitalizována byla v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Uzdravila se také studentka z Ekvádoru, která se léčila v pražské Nemocnici Na Bulovce.

Očekává se propad

Krize těžce doléhá na firmy i celou ekonomiku, která by letos mohla podle nejnovějších odhadů hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka klesnout o deset procent. Propad ekonomiky by měl být doprovázen rychlým růstem počtu nezaměstnaných, dvouciferným poklesem vývozu, dovozu i průmyslové výroby, poklesem inflace ke konci roku a propadem veřejných financí do deficitu přes pět procent HDP, míní.

Policie se od pátku zabývá zvukovou nahrávkou ze sociálních sítí, podle níž má být v Česku v noci na pondělí nebo po dosažení tisícovky nakažených novým koronavirem zaveden zákaz vycházení. Ženě, která informaci šířila, hrozí podle Babiše až osm let vězení. Dopustila se podle něj trestného činu šíření poplašné zprávy. Žena se přihlásila policii. Uvedla, že nahrávka nebyla určená veřejnosti. Stát nicméně dál apeluje na veřejnost, aby dodržovala nařízená restriktivní opatření, jinak hrozí ještě drastičtější. Ne všichni to ale dodržují. Data o platbách bankovními kartami shromážděná v minulém týdnu iniciativou českých technologických firem COVID19CZ ukázala, že 46 procent lidí vracejících se z Itálie aspoň jednou nedodrželo podmínky dvoutýdenní karantény.

První tři případy oznámilo Česko 1. března, od té doby stát postupně zavedl mimořádná opatření proti šíření nákazy. V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení cestování, pohybu i běžného života, lidé mohou vycházet jen se zahalenými ústy a nosem. Jsou zavřené školy, restaurace, lidé mohou nakupovat jen potraviny či drogerii, až do odvolání se zastavil kulturní i sportovní život. Ode soboty platí přísnější pravidla také pro pendlery.