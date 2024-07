Česko je připravené pokračovat v muniční iniciativě, pokud získá peníze

Česká republika je připravená pokračovat v muniční iniciativě, pokud na to získá dostatek finančních prostředků. Novinářům to po dnešním jednání ústavních činitelů na Pražském hradě řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ostatní vrcholné politiky požádala, aby to zmiňovali při setkání se zahraničními partnery. Zopakovala, že Česko beze zbytku splní aktuální cíl dodat na Ukrajinu do konce roku 500.000 kusů dělostřelecké munice.

Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden oznámil, že první zásilka munice před časem dorazila na Ukrajinu. Černochová poté upřesnila, že šlo až o 50.000 kusů munice. Česko na doručení spolupracovalo s Německem. Do iniciativy se dosud zapojilo 18 zemí, z toho 15 přislíbilo peníze. Česko, které vyhledává munici na trzích mimo EU, na iniciativu přispělo téměř 866 miliony korun.

Černochová chce o iniciativě jednat na bilaterálních schůzkách za týden na summitu NATO ve Washingtonu. Česko je podle ní v iniciativě připravené dál pokračovat. "Samozřejmě to ale vyžaduje dostatek finančních prostředků. Proto jsem dnes prosila kolegy, aby to zmiňovali při jednání s našimi zahraničními partnery. Pokud je vůle, aby ČR v iniciativě dál pokračovala, že jsme připraveni, ale potřebujeme další finanční prostředky," uvedla.

Muniční iniciativou si podle ní Česko a Evropa "kupují čas" ve chvíli, kdy Evropa není schopná ani dva a půl roku po začátku ruské invaze na Ukrajinu munici v dostatečném množství produkovat sama. "Zacyklili jsme se v řadě předpisů a nařízení, zaspali jsme dobu. V ČR se rozbíhají další výrobní linky, budeme se snažit kapacity dohnat," uvedla. Fiala doplnil, že Česko oslovuje státy, se kterými spolupracuje dlouhodobě. "Abychom mohli pokračovat dál, než se podaří navýšit kapacity výroby munice v Evropě, což jsme bohužel v minulosti zanedbali," dodal.

Vláda podle Černochové opět odtajní obsah své pomoci Ukrajině z českých armádních skladů, tentokrát za uplynulé pololetí. Příslušný návrh předloží kabinetu na některém z příštích jednání. Sklady ale podle ministryně obrany nejsou bezedné. "Ještě něco málo posílat budeme," uvedla.