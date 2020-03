Česko má 464 případů, pět lidí je ve vážném stavu

Česko má 464 potvrzených případů nákazy koronavirem. V úterý přibylo 81 nakažených. Vyléčeni zůstávají tři lidé. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Testů bylo dosud provedeno přes 7600. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu na twitteru uvedl, že do testování je zapojeno 36 laboratoří a testuje se víc lidí. V úterý bylo podle dat vyšetřeno 1362 lidí, což je o 128 více než v pondělí.

Z 52 pacientů hospitalizovaných v Česku s nemocí COVID-19 je pět v těžkém stavu. Čtyři pacienti jsou na umělé plicní ventilaci, jeden nemocný je napojen na mimotělní oběh. To je nyní nejvážnější případ, který je v péči lékařů a sester ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V Senátu to ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministr senátory informoval, že stav 12 pacientů je velmi lehký a 23 lehký. Dalších 12 pacientů je ve středně těžkém stavu a pět v těžkém. Sedm hospitalizovaných podstupuje kyslíkovou terapii, uvedl ministr.

Ministr je přesvědčen o tom, že ministerstvo v boji s pandemií nového typu koronaviru postupovalo aktivně, nečekalo na to, až se situace vyvine nepříznivým směrem. "A nemyslím si, že jsme něco podcenili," dodal. Připomněl přísloví, že po bitvě je každý generálem. V posledních dnech se daří procentuální nárůst nemocných zpomalovat, což nás může naplňovat jen mírným optimismem, podotkl.

Praha v počtu nemocných vede

V úterý k 18:00 bylo potvrzených případů nákazy 434, do půlnoci z úterý na středu jich tedy přibylo 30. Nejvíce nakažených je stále v Praze (167), následuje Středočeský a Olomoucký kraj. Nejméně případů je v Libereckém kraji, kde testy dosud prokázaly nákazu u čtyř lidí.

Místem nákazy je pro 48 procent infikovaných zahraničí, zejména Itálie. Nákazu si ale lidé "přivezli" i z Rakouska, Německa, USA, Belgie, Irska, Španělska, Británie, Egypta, Francie, Izraele, Švýcarska a Maďarska. Dalších 51 procent infikovaných se nakazilo v Česku.

Z hlediska věku je největší počet případů u lidí od 25 do 34 let (87), nejméně u dětí do 14 let a mladých do 24 let (shodně po 31 případech). Mužů se nakazilo více než žen.

Do Česka ve středu z Číny dorazilo 150 000 rychlotestů na nový typ koronaviru. Podle Vojtěcha by se tak měl zvýšit počet otestovaných lidí. Rychlotesty jsou určeny pro rychlé zjištění, zda lidé s podezřením na nákazu koronavirem jsou skutečně infikováni. Výsledky mají být k dispozici za 20 až 25 minut, zatímco dosud používané testování výsledky přináší až asi po šesti hodinách. Testy se rozvážejí do distribučních míst. Určeny budou mimo jiné pro obyvatele míst, která byla kvůli nákaze koronavirem uzavřena. Další budou pro testování policistů, vojáků či hasičů nebo pro velké nemocnice.

V Česku se nákaza koronavirem poprvé prokázala 1. března. Kvůli šíření koronaviru platí v republice nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Situaci bude vláda znovu řešit ve středu i ve čtvrtek.