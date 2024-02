Česko má svou pevnost Boyard

Pevnost Boyard. Určitě je Vám tento název povědomý. Francouzská televizní soutěžní hra, která se v roce 2016 dostala na obrazovky také za účasti českých celebrit, umělců a sportovců. Jistě si vzpomenete na otce Fura v podání Jana Rosáka. Zažít něco podobného u nás v Čechách? Můžete.

Jeden muž se nechal pevností Boyard inspirovat tak, že vybudoval na Slapech v kryté hale TEPfactor, který je inspirován právě touto soutěží. Tady můžete s přáteli, rodinou nebo kolegy z práce formou teambuildingu poměřit své síly a posunout své hranice. Skvělou zábavu můžete zažít kousek od Prahy po celý rok.

"Založení podoby francouzské hry Pevnost Boyard v Čechách byla pro mě jasnou volbou. Mám rád adrenalin, zábavu a chtěl jsem, aby se lidé bavili," přibližuje zakladatel týmové hry Tomáš Chroust. A dodává: "Klienti sami nám posílají nové nápady na vylepšení nebo návrhy na nové úkoly, co by rádi plnili. Vše se ale musí nejprve důkladně probrat s vývojovým týmem tak, aby to hlavně systémově sedělo a úkol byl reálně splnitelný i opakovaně."

Budete potřebovat zručnost, sílu, logiku, ale i trpělivost, atrakce s názvem Pirátská jeskyně totiž nabízí 25 úkolů. A jak to celé funguje? Získáte indicie, a pomocí nich otevřete čtyři bonusové místnosti. Truhlice s pokladem je jen pro opravdové týmové hráče a ty nejšikovnější. Hrajte tak dlouho, jak vám síly dovolí. Když se nějaký úkol nepovede napoprvé, nevadí. Pokusů máte neomezeně. Vrátíte se zpět za dveře místnosti a můžete vstoupit znova a pokusit se nepovedený pokus napravit.

TEPfactor spojuje nejen rodiny, ale tmelí kolegy a někdo v něm může najít i osudovou lásku. Kde jinde budete tak blízko jeden druhému než tady.