Česko nepomůže Číně. Nemá jak, řekl Babiš

Česká republika podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc kvůli šíření nového koronaviru. Před dnešním odletem na jednání skupiny Přátel koheze v Portugalsku tak reagoval na páteční žádost čínského velvyslance Čang Ťien-mina, kterou tlumočila hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Babiš dnes novinářům řekl, že Česko potřebuje své zásoby pro své občany.

Gottvaldová v pátek uvedla, že velvyslanec požádal o zvážení humanitární pomoci. Podobný požadavek vznesla Čína i na Evropskou unii jako celek. Správa státních hmotných rezerv ve středu informovala o tom, že má připraveny tisíce roušek, rukavic, ochranných oděvů a brýlí a desítky izolačních bioboxů pro případ epidemie. Může je uvolnit, nouzové zásoby jsou ale primárně určené pro ČR.

Babiš dále řekl, že úřady prověřovaly zásoby zdravotnických prostředků, které by Čína mohla kvůli nákaze potřebovat. "Ale tam podle zprávy ministerstva zdravotnictví nemáme možnost nějakým způsobem pomoci, protože potřebujeme tyto zásoby pro naše lidi," uvedl Babiš.

V Česku lidé ze strachu před virem vykoupili roušky v lékárnách, podle odborníků ale před nákazou nechrání. Roušky slouží k tomu, aby zabránily mikroorganismům dostat se zevnitř ven, k ochraně před nákazou slouží respirátory.

Babiš dnes na letišti zopakoval, že pětice českých občanů, která má zájem o evakuaci z Číny kvůli koronaviru, bude do Česka dopravena v neděli večer. Do Prahy je přiveze vojenský speciál z Bruselu. Budou vyšetřeni v pražské Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě. Babiš také dál počítá s tím, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na pondělním jednání kabinetu předloží návrh na zastavení všech přímých letů mezi ČR a Čínou.

Babiš neočekává, že se EU v únoru shodne na rozpočtu

Babiš dále mluvil o EU. Zmínil, že neočekává, že se státy Evropské unie za tři týdny na summitu dohodnou na unijním rozpočtu pro roky 2021 až 2027. Novinářům to řekl před odletem na dnešní summit skupiny Přátel koheze v Portugalsku. Zástupci 17 evropských států včetně ČR, kteří usilují o to, aby se v příštím víceletém finančním rámci EU nekrátily peníze určené na politiku soudržnosti, podle něj dnes přijmou deklaraci, že původní návrh nesplňuje jejich představy.

"Já osobně si myslím, že k dohodě nedojde. Bude to velký boj. Ten návrh si myslím, že je ve prospěch čistých plátců. Když se podíváme, co všechno následně dostanou, tak ta výsledná kalkulace není taková, jak se vždycky říká," řekl Babiš k summitu, který svolal předseda Evropské rady Charles Michel na 20. února do Bruselu.

Skupina států převážně z východní a jižní části unie, která se dnes schází v Portugalsku, bude podle Babiše bojovat za to, aby dostala co nejvíc peněz na investice. Český premiér unii opakovaně vyčítá, že plýtvá penězi na svůj vlastní chod, šetřit by se podle něj mohlo i u navyšování rozpočtu pohraniční stráže či v oblasti obrany, protože většina států je členy Severoatlantické aliance.

Dnešní akce v Portugalsku naváže na setkání, jež se uskutečnilo v listopadu v Praze. Účastníci pražského summitu přijali deklaraci, podle níž politika soudržnosti představuje klíčový investiční nástroj EU a lze ji využít i k řešení nových výzev, jako jsou změna klimatu, transformace průmyslu nebo stárnutí populace.

Babiš se před unijním summitem chystá ještě příští týden na jednání o rozpočtu EU s Michelem. Novinářům dnes řekl, že šéfovi Evropské rady chce zopakovat, jaká je česká pozice.