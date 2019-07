Česko odeslalo půl milionu na Notre-Dame. Sbírka pokračuje

Česká biskupská konference (ČBK) odeslala prvních půl milionu korun ze sbírky vyhlášené v dubnu na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame. ČTK o tom informovala mluvčí ČBK Monika Klimentová. Sbírka dále pokračuje, lidé mohou přispívat na konto 1387680243/2700. Katedrálu, která patří mezi hlavní symboly Paříže, poničil v polovině dubna rozsáhlý požár.

"Veřejná finanční sbírka je zásadní pro uskutečnění této rozsáhlé opravy. Nikdo nezná celkovou částku prací a potřebujeme ještě čas, abychom ji správně odhadli. Dárcovská iniciativa zároveň stále probíhá a většina obnosů představuje sliby, které nebyly konkretizovány," napsal již dříve v dopise předsedovi ČBK kardinálu Dominiku Dukovi arcibiskup pařížský Michel Aupetit.

Peníze ze sbírky budou použité například na některé stavby v prostranství před katedrálou, podporu vysoké školy sakrální hudby, zajištění liturgického mobiliáře, zařízení na přenosy z bohoslužeb a další aktivity, které přispějí k obnově života katedrály. Dary jsou odečitatelné od základu daně z příjmu a dárcům bude na vyžádání vystaveno potvrzení, uvedla mluvčí.

Jedinci, firmy, komunity či nadace slíbili na opravy katedrály celkem 850 milionů eur (21,7 miliardy Kč). "Zhruba desetina z této částky již dorazila," uvedl toto úterý francouzský ministr kultury Franck Riester.

Katedrála Notre-Dame začala hořet 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil oheň střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století, takzvaný sanktusník.

Francouzský prezident Emmanuel Macron po požáru ikonické stavby slíbil, že obnova gotické katedrály bude hotová do pěti let. Řada odborníků ale před tak rychlou rekonstrukcí varuje, další pochybují, že je vůbec možné ji za pět let stihnout.