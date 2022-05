Česko podporuje vstup Moldavska do EU, země očekává odpověď EK v červnu

Česká republika podporuje moldavské snahy o vstup do Evropské unie. Půjde o jednu z priorit českého předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině letošního roku. Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání s moldavským ministrem zahraničí Nicolaem Popeskem to řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Moldavsko očekává odpověď Evropské komise na svoji žádost o vstup do EU zhruba v první polovině června, řekl na dotaz Popescu.

Moldavsko společně s Gruzií oficiálně požádaly o vstup do unie 3. března po ruské invazi na Ukrajinu, která o členství v EU požádala také. Popescu řekl, že jeho země odpověděla na set zhruba 2000 otázek Evropské komise asi ve stejné době jako Ukrajina a Gruzie. Konkrétní datum, dokdy komise odpoví, země nemá, ale očekává ji v první polovině června. Zásadní v tomto ohledu bude pak jednání lídrů zemí EU v rámci Evropské rady.

Lipavský svůj moldavský protějšek ujistil o tom, že Česko zemi podporuje nejen z hlediska humanitární pomoci, ale i politicky v jejích evropských ambicích. Informoval Popeska o prioritách českého předsednictví v Radě EU, evropská perspektiva Ukrajiny, Moldavska a Gruzie v nich podle něj figuruje velmi vysoko.

Ministři odsoudili ruskou agresi proti Ukrajině. "Moldavsko je jediný nečlenský stát EU na západních hranicích Ukrajiny a je zasaženo bezprecedentním přílivem uprchlíků," řekl Lipavský. Popescu hovořil také o problematice Podněstří, což je převážně ruskojazyčný pás území na levém břehu řeky Dněstr se zhruba půl milionem obyvatel.

Podněstří se odtrhlo od Moldavska v roce 1990 v obavách ze sjednocení Moldavska s etnicky a jazykově spřízněným Rumunskem. Od mírové dohody z roku 1992, která ukončila boje mezi separatisty podporovanými Moskvou a moldavskými vládními vojsky, tam Rusko udržuje vojenský kontingent zhruba 1500 vojáků. "V dané části Moldavska se v tuto chvíli negativně projevuje dopad války na Ukrajině. Děláme vše pro to, abychom zachovali mír v Moldavsku," uvedl Popescu.

Český ministr zahraničí též zmínil, že Moldavsko od Česka dosud obdrželo humanitární a rozvojovou pomoc ve výši 90 milionů korun, dalších deset milionů Česko poskytlo tamní nevládní organizaci na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Oba ministři se shodli na tom, že bilaterální vztahy jsou bezproblémové.

Zástupci zemí ve čtvrtek také podepsali memorandum o spolupráci diplomatických akademií, Česko bude s Moldavskem kooperovat na přípravě budoucích diplomatů, například jeden moldavský diplomat se bude seznamovat s fungováním EU po praktické stránce na evropské akademii v Telči.