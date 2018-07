Česko posílá hasiče kvůli záchraně dětí z jeskyně

Česko posílá do Thajska dva hasiče, kteří na místě prověří, jak by mohla země pomoci při záchraně dvanácti chlapců a jejich fotbalového trenéra, které voda uvěznila v jeskyni. V tiskové zprávě to oznámilo ministerstvo zahraničí. Dvojice specialistů odletí v pátek odpoledne linkovým letem z Vídně do Bangkoku, odkud se přesunou na sever Thajska, kde se neštěstí stalo. Podle mluvčí hasičů Nicole Zaoralové by na místě měli být v sobotu dopoledne místního času.

"Na místě budou ve spolupráci s českou ambasádou a po dohodě s thajskými úřady prověřovat, jaký typ pomoci, včetně možného zapůjčení čerpadel, by ČR mohla poskytnout thajským záchranným složkám při vyprošťování 12 chlapců a jejich trenéra ze zatopené jeskyně, tak aby záchranná operace byla co nejúčinnější," uvedlo ministerstvo. Připomnělo také, že Česko v minulých dnech nabídlo Thajsku i vyslání potápěčů.

Do Thajska míří Petr Vodička, který působil například v Íránu po zemětřesení v roce 2003 nebo v Nepálu po zemětřesení v roce 2015. Spolu s ním bude na místě David Kareš, který se podílel na odstranění spadlé trojské lávky v Praze a na zásahu po výbuších v muničních skladech ve Vrběticích.

O možnosti vyslat do Thajska hasiče a případně i velkokapacitní čerpadla mluvil už ve středu premiér Andrej Babiš (ANO). V pátek na Facebooku napsal, že se s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), který je pověřen i řízením ministerstva zahraničí, dohodl na vyslání dvou hasičů, kteří by na místě prověřili, jak Česko může nejúčinněji pomoci a jak tuto pomoc do Thajska dopravit.

V Karlových Varech po setkání s polským premiérem Tadeuszem Morawieckým Babiš uvedl, že hasiči mají v Thajsku zejména zjistit, jestli by Česko vůbec mohlo nějak pomoci. "Potřebujeme vědět, jakou techniku tam používají, jaký je tam terén. Některé naše nejvýkonnější pumpy váží 36 tun, takže jsme řešili i přepravu. Připravujeme se na různé alternativy," řekl Babiš. Dodal, že by mohly být použity pumpy, které pomáhaly při povodních v Česku a které dokážou čerpat až 400 litrů za vteřinu.

Fotbalový tým nalezli záchranáři na severu Thajska v pondělí po devíti dnech od chvíle, kdy chlapce a jejich trenéra v jeskyni uvěznila voda. Zatím není jasné, jak zachráněné z jeskyně vyprostit. Diskutuje se o možnostech počkat na opadnutí vody nebo vysvobodit chlapce s pomocí potápěčů. Tuto variantu ale komplikuje skutečnost, že podvodní cesta je náročná a většina uvězněných ani neumí plavat. Jeden z potápěčů, který se na záchranné misi podílel jako dobrovolník, v pátek zemřel. Během noci přepravil do jeskyně kanystry s kyslíkem a na zpáteční cestě ztratil vědomí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit.