Česko v čele Rady EU: vzniknou stovky pracovních míst

Předsednictví České republiky v Radě EU ve druhé polovině roku 2022 si vyžádá podle aktuálních požadavků zhruba 570 nových pracovních míst na dobu určitou. Vyplývá to z materiálu, který dostane vláda v pondělí pro informaci. Dokument je úvodní informací o nárocích na předsednictví. Podrobný návrh rozpočtu by měla vláda dostat do konce dubna a každý rok jej aktualizovat.

"Podrobný přehled týkající se personálního zajištění předsednictví 2022 bude reflektován v podrobném návrhu rozpočtu s členěním na jednotlivé roky 2020 až 2023 a následně každoročně upřesňován," uvádí materiál.

Dokument dále upozorňuje, že předsednictví v roce 2022 bude významně náročnější než první české předsednictví v roce 2009. Důvodem je mimo jiné výrazný nárůst legislativy EU kvůli Lisabonské smlouvě.

V roce 2009 se podle dokumentu na přípravě a samotném předsednictví ČR podílelo zhruba 1255 osob, z toho 359 bylo nově obsazených míst vytvořených na dobu určitou.

Kolik bude celá příprava pro rok 2022 a samotné předsednictví stát, materiál neuvádí. V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a předsednictví podle dokumentu vyčleněno 3,75 miliardy korun, což je v dnešních cenách 4,32 miliardy korun.

Podle informací jednotlivých úřadů by se během předsednictví ČR měl v Česku uskutečnit minimálně jeden summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU, přibližně 20 neformálních zasedání orgánů Rady EU na úrovni ministrů členských států EU, jedno jednání vlády ČR s Evropskou komisí a jedno jednání vlády s konferencí předsedů Evropského parlamentu. Dále by mělo jít až o 380 dalších neformálních pracovních jednání na nižší úrovni a odborných konferencí.

V roce 2009 se uskutečnila v ČR čtyři zasedání na úrovni hlav států nebo vlád zemí EU s dalšími zeměmi, 14 neformálních zasedání sektorových formací Rady EU na úrovni ministrů zemí EU a osm konferencí na úrovni ministrů. Dále šlo o jedno jednání vlády ČR s Evropskou komisí, jedno jednání vlády s konferencí předsedů Evropského parlamentu a přibližně dalších 320 zasedání.

ČR bude muset také během předsednictví zajistit předsedání pracovních skupin a dalších přípravných formací rady v Bruselu a Lucemburku. "Z informací předložených resorty vyplývá, že by ČR podle současného odhadu měla během předsednictví zajistit předsedání cca 195 pracovních skupin Rady, což celkem činí cca 1550 jednotlivých zasedání, jež musí Česká republika organizačně a obsahově garantovat," uvádí materiál.

ČR jako předsednický stát bude zastupovat Radu EU při jednáních s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, s dalšími institucemi a orgány EU a s vnějšími partnery, mimo jiné v rámci zasedání mezinárodních organizací a mnohostranných smluv i mimo území EU.