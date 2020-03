Česko vyslalo Číně na pomoc letadlo s pětitunovým nákladem roušek a rukavic

Vojenský letecký speciál s humanitární pomocí Číně na boj s novým typem koronaviru Číně přistál v pondělí ráno středoevropského času v Pekingu. Na svém webu to uvedlo ministerstvo zahraničí. Pomoc čínské straně předal velvyslanec Vladimír Tomšík. Letoun do Číny přepravil pět tun pomoci od krajů, měst či firem. Server Euro.cz upozornil, že další čtyři tuny materiálu se do letadla nevešly. Kancléř prezidenta Vratislav Mynář sdělil, že se hledá možnost další přepravy, včetně vlakové.

Armádní speciál s humanitární pomocí odletěl z vojenského letiště Praha Kbely v neděli ráno, mezipřistání měl v Rusku. Do Pekingu přiletěl v pondělí ve 13.50 místního času (6.50 středoevropského času). Do Číny přepravil ochranné pomůcky či dezinfekční prostředky. Na palubě měl mimo jiné více než 780 tisíc párů rukavic, 43 tisíc roušek a respirátorů či 6800 ochranných oděvů.

Dary podle ministerstva zahraničí shromáždily Kancelář prezidenta republiky, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina město Třebíč nebo například Škoda Auto a. s.

Celkem se sešlo devět tun pomoci, do letadla se ale vešlo jen pět tun. Server Euro.cz uvedl, že důvodem je patrně objem materiálu. Cituje Petra Sýkoru z tiskového oddělení ministerstva obrany, podle kterého byla celková kapacita armádního airbusu A-319 plně vyčerpána. Objem zásilky byl 18 metrů krychlových. "Pro uložení materiálu bylo proto nutné bezezbytku využít veškerý prostor, tedy jak nákladový, tak prostor pro cestující a celková (prostorová) kapacita letounu byla vyčerpána," upřesnil Sýkora.

Mynář, který minulý týden o humanitární pomoci jednal přímo v Číně, sdělil, že se nyní hledá možnost, jakým způsobem dostat pomoc do Číny co nejdříve. "Zkoušíme všechno včetně vlaku," dodal.

Kromě tohoto zdravotnického materiálu již Česko poskytlo Číně humanitární pomoc, kterou počátkem února schválila vláda. Před týdnem ji s finančním přispěním Evropské unie přepravilo rakouské letadlo, na jehož palubě byla pomoc i dalších evropských zemí. ČR také přispěla šesti miliony korun na program podpory virem postižených a ohrožených zemí.