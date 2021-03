Česko zasáhla v noci studená vlna, v některých místech sněží

Do Česka dorazila v noci od severu studená fronta, která přináší zvětšenou oblačnost a místy také občasné sněžení. Nebude ale příliš silné, více sněhu může napadnout jen na severu na horách, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teploty byly v noci pod nulou, na Šumavě třetí den po sobě ráno dosahovaly k minus 20 stupňům Celsia.

Sněžení se bude přes den přesouvat dále k jihu a postupně bude od severu opět ustávat. "Vzhledem k tomu, že studené fronty přecházející z tohoto směru obvykle bývají chudší na množství srážek, neočekáváme příliš velkou sněhovou nadílku," uvedli meteorologové. Za celý den by mělo napadnout do tří centimetrů sněhu, na severu na horách výjimečně až pět centimetrů. "I tak by si ale měli řidiči za volantem dávat pozor," dodal ČHMÚ.

Stejně jako o víkendu bylo i v pondělí ráno velmi chladno na Šumavě. Na Březníku teploměr ukázal minus 20 stupňů, na Rokytské slati minus 19,4 stupně Celsia a na Jezerní slati u Kvildy minus 18 stupňů Celsia. "Ode dneška budou přecházet frontální systémy. Ranní mrazy sice ani v příštích dnech nepřestanou, ale jelikož nebude jasno, hodnoty nebudou tak nízké," řekla Eva Plášilová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

Podle týdenní předpovědi budou noční teploty pod nulou do poloviny týdne, oteplit by se mělo ve čtvrtek. Přes den pak bude i více než deset stupňů Celsia, obloha ale bude zatažená a meteorologové očekávají srážky.