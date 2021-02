Česko zasáhnou v příštích dnech silné mrazy, v noci bude až minus 12

V příštích dnech bude v Česku silně mrznout. V noci na úterý a středu mohou teploty v severní polovině republiky klesat až 12 stupňů pod nulu. Uvedl to v pondělí Český hydrometeorologický ústav. Silný mráz v Česku setrvá i v dalších dnech, na jihu republiky se může podle meteorologů objevit v noci ze čtvrtka na pátek. Na twitteru pak uvedli, že se teploty mohou dostat ojediněle i k minus 20 stupňům Celsia.

"Do střední Evropy bude proudit studený vzduch od severu," zdůvodnili meteorologové silné mrazy. Lidé by měli pamatovat na více vrstev teplého oblečení a vhodnou obuv. Nechráněné části těla mohou prochladnout či omrznout. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb. Malé děti, starší a nemocní lidé by měli omezit délku pobytu venku.

Výstraha před silným mrazem platí od pondělních 22:00 do odvolání pro devět krajů v severní polovině republiky. Od středečních 22:00 zahrnuje i Plzeňský kraj a od čtvrtečního večera i zbylé kraje na jihu republiky.

V posledním týdnu do Česka dorazila obleva, poté se začalo ochlazovat a o víkendu zejména jižní Moravu trápila ledovka. V noci na pondělek pak napadlo až 15 centimetrů sněhu, což zkomplikovalo situaci v dopravě i energetice.