Česko zažilo první tropický den, v Českých Budějovicích naměřili 30,9 stupně

Česko dnes zažilo letošní první tropický den, teploty tedy dosáhly alespoň 30 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích - Rožnově, kde meteorologové zaznamenali 30,9 stupně Celsia.

Do dneška byl první tropický den v roce zaznamenán nejdříve 17. dubna, a to v roce 1934, tehdy bylo ve Vlašimi, Kutné Hoře a Českém Brodě právě 30 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku. Loni nastal první tropický den 18. června.

Teploty dnes vystoupaly ještě výš než v sobotu a opět přepisovaly rekordy. Už odpoledne meteorologové hlásili, že na více než polovině stanic zaznamenali letní den, kdy je maximální teplota 25 stupňů Celsia nebo vyšší. "Na řadě stanic je ale podstatně tepleji, dokonce jsme již na stanici Praha-Komořany odečetli hodnotu 30,6 stupně Celsia," uvedl už po 15:00 ČHMÚ.

Stanici Praha - Komořany nakonec předběhly České Budějovice, kde bylo v Rožnově 30,9 stupně Celsia okolo 15:30. ČTK to řekla Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky ČHMÚ. Dosavadní rekord pro 7. duben z roku 1961 tam byl nižší o šest stupňů Celsia. Tropický den dnes evidovali ještě v Čáslavi, kde naměřili, 30,1 stupně Celsia.

Rekordy dnes padly na téměř všech stanicích měřících alespoň 30 let, z celkových 167 je přepisovali na 159, uvedl ČHMÚ. "O extremitě jevu svědčí i to, že nové hodnoty nejvyšší teploty platné pro 7. duben se budou zapisovat na všech stanicích, které měří více než 100 let," podotkli meteorologové. Dodali, že několik stanic také zaznamenalo překonání nebo vyrovnání dubnového maxima.

Loni ve stejnou dobu byly teploty podstatně nižší, maximální denní byly většinou mezi třemi až sedmi stupni Celsia a i v nižších polohách se podle meteorologů přechodně vyskytovaly sněhové vločky. O něco tepleji bylo tehdy jen v západní polovině Čech, kde díky zmenšené oblačnosti v první polovině dne naměřili až 13 stupňů Celsia, uvedl dnes pro srovnání ČHMÚ.

Rekordy v Česku padaly na většině stanic měřících 30 a více let už v sobotu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, teplota tam vystoupala na 27,8 stupně Celsia. Přes 27 stupňů, přesně 27,3 stupně, bylo ještě v Kopistech na Mostecku.

Na duben nezvykle horké počasí vydrží v Česku do úterý. Meteorologové nevylučují, že ojediněle se tropický den objeví i v pondělí. Z úterý na středu bude od západu přes Česko postupovat studená fronta. Teploty spadnou pod 15 stupňů Celsia, sníží se tak i o více než deset stupňů.