Český senior odsouzený v Hongkongu za pašování byl převezen do ČR

Český senior odsouzený v Hongkongu k 27 letům vězení za pašování drog byl na konci října převezen do Česka. Uvedl to v úterý Český rozhlas - Radiožurnál. Podle rozhlasu se jedná o prvního občana ČR, kterého Hongkong vydal na základě smlouvy o vzájemném vydávání odsouzených. Zbytek trestu stráví čtyřiasedmdesátiletý Vladimír Švec v české věznici, na svobodu by měl vyjít v 93 letech.

V Hongkongu byl Švec odsouzen v lednu 2018, kdy mu bylo téměř 70 let. Předtím strávil více než rok ve vazbě. V Česku si podle mluvčí Vězeňské služby ČR Markéty Prunerové bude muset odsedět celý zbytek trestu. "Odsouzený je umístěný do věznice, která odpovídá typu věznice uvedeném v rozsudku o výkonu trestu odnětí svobody v České republice," řekla Prunerová rozhlasu.

Švec byl zadržen na hongkongském letišti se zhruba třemi kilogramy kokainu, vinu ale vždy popíral. Tvrdil, že o drogách v kufru nevěděl. Podle Radiožurnálu muž nejprve cestoval přes Afriku do Brazílie, aby si tam převzal údajné dědictví, o kterém se dozvěděl z e-mailu. Kufr, ve kterém pak v Hongkongu našla policie drogy, prý dostal v Brazílii jako dárek. Po příletu do Hongkongu byl lehce dezorientovaný, hledal svůj kufr a nemohl ho poznat, což upoutalo pozornost policie, uvedl rozhlas. "Je to spiknutí," uvedl podle Radiožurnálu Švec.

O vydání Švece do výkonu trestu v České republice se zasazoval spolek Šalamoun. Podle zástupců spolku mohl být Švec pouze naivní a zneužitou obětí, nikoli skutečným pachatelem. Spolek upozornil na to, že senior je nedoslýchavý a neumí žádný cizí jazyk.

Stejný trest jako Švec dostal v roce 2017 v Hongkongu za pašování drog jiný český senior, Luděk Havránek. V roce 2016 ho zadržela policie na letišti s šesti kilogramy kokainu v kufru. Havránek přicestoval podobně jako Švec z Jižní Ameriky. V roce 2020 Havránek v hongkongském vězení zemřel ve věku 68 let. Podle syna zemřelého trpěl Havránek rakovinou, uvedl tehdy Radiožurnál.