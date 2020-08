Český záchranný tým se vrátí z Libanonu. V noci pro něj odletěla vojenská letadla

Do Libanonu v úterý v noci a nad ránem odletěla dvě vojenská letadla, která z Bejrútu přepraví český záchranný tým a jeho vybavení. V libanonské metropoli pomáhali s hledáním lidí v troskách po výbuchu v bejrutském přístavu z minulého týdne. Vojenské speciály by se měly do Česka vrátit v odpoledních hodinách. Sdělila to mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Armádní stroj C-295M CASA z kbelského vojenského letiště vzlétl krátce po 02.00, po asi dvou hodinách ho následoval airbus A-319. Hasiči se vrátí do Prahy airbusem podle plánu po 13.00, jejich technika v letounu CASA přistane o čtyři hodiny později. Časy se podle Dvořákové mohou změnit v závislosti například na nakládce. Následně čeká záchranáře z týmu USAR karanténa spojená s testováním na nemoc covid-19.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru uvedl, že Česko v úterý zároveň dopraví do Bejrútu jako dar ochranné overaly, respirátory, roušky, rukavice, obinadla a jehly. Zdravotnický materiál za téměř dva miliony korun tam poslala ve zdravotně-humanitárním programu MEDEVAC Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Součástí zásilky do Libanonu jsou i nemocniční lůžka Linet, která zemi věnuje české ministerstvo zahraničí.

Exploze v přístavu si minulé úterý vyžádala nejméně 160 obětí na životech a na 6000 zraněných. Čtyři desítky českých specialistů na vyprošťování zavalených lidí odletěly do Libanonu minulou středu, ve skupině jsou i kynologové se psy, statik či lékař. Do pátrání po lidech byli nasazeni se zpožděním ve čtvrtek, a to kvůli průtahům ze strany libanonské armády. V pátrání po lidech v troskách pomáhaly vedle Čechů i další zahraniční týmy.

Odhaduje se, že příčinou neštěstí byl požár, jenž zapálil výbušný dusičnan amonný, který byl v přístavu uskladněný od roku 2013.