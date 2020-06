Čeští diplomaté se snaží vyhovět poptávce po ukrajinských pracovnících

Diplomaté v ukrajinském Lvově a Kyjevě se maximálně snaží, aby vyhověli české poptávce po pracovnících v zemědělství. Vyřizují desítky žádostí denně. Uvedl to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) během jednání zahraničního výboru Senátu. "Jsme v kontaktu s ministerstvem zemědělství, abychom vykryly nedostatky v jarní sklizni a přípravu na léto," uvedl. Konzulární oddělení ve Lvově a od tohoto pondělí v Kyjevě se podle něj maximálně snaží využít své kapacity.

Česko v polovině března zcela zastavilo přijímání žádostí o víza i o přechodné pobyty, aby se snížilo riziko přenosu koronaviru do země. Do Česka tak přijelo málo sezonních pracovníků, což komplikuje sklizeň a například i výsadbu lesů. V první polovině května ministerstvo zahraničí přijímání žádostí o víza částečně obnovilo, v první fázi to bylo možné ve dvou desítkách zemí, například v Číně, ve Vietnamu, v USA, v Srbsku nebo v Austrálii.

Pandemie v posledních třech měsících poukázala na závislost všech zemí na dodávkách z Číny, v případě farmaceutických látek i Indii, konstatovali senátoři během debaty výboru. Podle Petříčka to bude impulsem k posílení strategických kapacit v Evropské unii. Česko v této věci bude prosazovat pragmatickou politiku, aby závislost na jedné zemi nebyla tak vysoká, konstatoval ministr. V době, kdy se koronavirus nového typu rozšířil v Evropě, bylo podle něj zřejmé, že kapacity v EU na výrobu ochranných pomůcek nejsou. Vedle dodávek z Číny, které podle kritiků vlády mohou oslabit postavení Česka vůči této zemi, pomáhala diplomacie zjišťovat dodávky v menších objemech například z Thajska.

Pandemie podle diplomacie ukázala, že je své úkoly schopna plnit i v takto složité situaci Severoatlantická aliance. Před případnou druhou vlnou šíření nemoci nyní NATO připravuje pandemický plán, hotov by měl být koncem prázdnin, uvedl náměstek ministra Martin Povejšil. Zdůraznil, že aliance nepatří k institucím, které mají na šíření nemoci reagovat v první řadě, musí ale s podobnými riziky umět zacházet jako se strategickým šokem, který urychluje některé procesy.