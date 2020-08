Čeští diplomaté v Berlíně slíbili pomoc pendlerům

Čeští diplomaté v Berlíně se budou snažit pomoci při hledání cest k nápravě nesouladů mezi sociálními, zdravotními i daňovými systémy Česka a Německa. Právě ty totiž dlouhodobě trápí lidi, kteří za prací z českých regionů dojíždějí do Německa, ale také do Rakouska. Český designovaný velvyslanec v Berlíně Tomáš Kafka po pátečním jednání se zástupci Asociace pendlerů České republiky řekl, že klíčové je určit experty na obou stranách, kteří se záležitosti budou věnovat.

"Budeme se snažit, a to je úkol asi i pro naše konzuláty a ambasádu, najít experty na obou stranách, kteří by si ještě letos na podzim sedli ke stolu a dívali by se na to, jak zlepšit administrativní stránku věci," řekl Kafka. V oblastech, kde by se přístup Česka a Německa lišil, by poté bylo třeba hledat kompromis ke zjednodušení administrativy.

Šéfka asociace Zuzana Vintrová upozornila na to, že problematika je dlouhodobá a že potíže trvají už třicet let. "Neřešíme zavření hranic, řešíme zdravotní a sociální systém. My bychom chtěli, aby se napravila celá ta situace komunikace a informovanosti mezi Německem a Českou republiku," řekla. Jejím cílem je dosáhnout digitalizace administrativy a zlehčení postupů.

Vintrová poznamenala, že problém pendlerů se netýká je úzké skupiny lidí, protože do zaměstnání v zahraničí dojíždí z českého pohraničí obrovské množství lidí. "Mým hrubým propočtem bylo 90 tisíc pendlerů, dneska to stoupá na 100 tisíc a stále to roste. Takže po započtení rodinných příslušníků mluvíme o 500 tisíc či 600 tisíc obyvatelích České republiky," poznamenala.

To, že se o situaci zajímá velvyslanec, považuje Vintrová za úspěch. "Myslím, že se to opravdu pohne. Vidím to pozitivně," řekla Vintrová. Kafka k tomu dodal, že pokud budou spokojení pendleři, budou z toho profitovat česko-německé vztahy i přeshraniční regiony se Saskem a Bavorskem.