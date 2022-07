Čeští europoslanci podpořili jádro a plyn, přínos podle nich ukáže čas

Téměř všichni čeští europoslanci ve středu při klíčovém hlasování o pravidlech označovaných jako taxonomie podpořili dočasné zařazení energie z jádra a plynu mezi zelené investice. Většina z nich se snažila lobbovat u svých kolegů v obavách z možného úspěchu námitky prosazované zejména levicovými frakcemi.

O tom, jak velký bude mít taxonomie skutečně dopad na budoucnost energetiky, podle poslanců rozhodne zejména to, zda se jí budou finanční instituce a investoři skutečně řídit.

Cílem dokumentu, který prosazovala většina členských zemí včetně Česka, je motivovat investory k podpoře zdrojů, kterými chce řada států nahrazovat uhlí či ropu. Čeští europoslanci z vládních i opozičních stran se k hlasování postavili nebývale jednotně. "V případě Česka téměř 40 procent domácností bere energii vyrobenou v jaderných elektrárnách, to je pro mě ten hlavní důvod," vysvětlila místopředsedkyně EP Dita Charanzová z liberální frakce svou podporu pro taxonomii. Stejně jako ona hlasovalo i dalších pět poslanců zvolených za opoziční hnutí ANO.

Proti námitce, jejíž přijetí by patrně taxonomii nadobro poslalo k ledu, bylo i pět českých členů nejpočetnější lidovecké frakce patřících do stran vládní koalice. "Teprve se ukáže, jak účinný tento nástroj bude, podle toho, jaké budou preference investorů," poznamenal Luděk Niedermayer (TOP 09). Nová pravidla žádné investice nezakazují ani neslibují jejich veřejnou podporu a mají být pouze návodem. Podle Niedermayera bude klíčové, jak se k nim postaví banky či zda je budou respektovat lidé, kteří chtějí někam vložit své peníze. Význam má ale podle něj taxonomie v tom, že zabrání "greenwashingu" neboli zavádějícímu označování některých klimaticky nešetrných zdrojů či projektů za ekologické.

Pravidla získala podporu také čtyř europoslanců ODS patřících do konzervativní frakce, která jako jediná námitku proti taxonomii odmítla jednomyslně. "Kdyby to ve dopadlo z našeho pohledu špatně, tak by to zásadně ovlivnilo ten tendr," řekl po hlasování Alexandr Vondra s odkazem na nedávno zahájené výběrové řízení na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany, na kterou by pro firmy mohlo být bez taxonomie složitější sehnat peníze. Vondra dodal, že jeho frakce prosadila, aby se o taxonomii hlasovalo po jménech a výsledek byl u jednotlivých poslanců dohledatelný. To podle něj změnilo rozhodnutí například části francouzských liberálních poslanců ze strany prezidenta Emmanuela Macrona, který je stoupencem jádra.

Získat hlasy se ve své socialistické frakci snažila Radka Maxová, jejíž politický klub patřil k hlavním iniciátorům námitky. "Bude-li EU investovat do jaderného sektoru, bude garantovat bezpečnost dodávek energie, která je v současné době tak cenná," prohlásila poslankyně

Pro jádro a plyn hlasovali ve středu i dva čeští poslanci patřící do nacionalistické frakce a komunistka Kateřina Konečná, která tak učinila jako jediná ze své krajně levicové ekologické frakce.

Výjimkou mezi českými zákonodárci EP tak byla pouze trojice pirátských poslanců, které stejně jako celý jejich klub zelených námitku podpořilo. "Ve chvíli, kdy tady máme jasnou strategii, jak se od ruského plynu co nejdříve odstřihnout, nedává smysl budoucí investice směřovat právě (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi," zdůvodnil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa nesouhlas s podporou plynu. Jádro jemu ani jeho kolegům nevadí, ale odděleně o obou zdrojích hlasovat nešlo.