Čeští politici: Musíme na Turecko nadále vyvíjet tlak

Pětidenní klid zbraní v severní Sýrii, na kterém se ve čtvrtek dohodly Turecko a Spojené státy, řeší situaci v aktuální chvíli. Důležité je však dál vyvíjet tlak na Turecko, aby s agresí přestalo definitivně. V pátek to řekl předseda zahraničního výboru Sněmovny Ondřej Veselý (ČSSD). Šéf evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) apeluje na to, aby do jednání aktivně vstoupila i Evropská unie, tlačit by na to podle něj měl premiér Andrej Babiš (ANO).

Pětidenní klid zbraní oznámil v Ankaře americký viceprezident Mike Pence po jednáních s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Cílem je, aby se z určeného pásma od syrsko-turecké hranice mohli stáhnout bojovníci kurdských milic. Klid zbraní následuje po osmi dnech turecké operace Pramen míru, jejíž cíl byl obdobný - vytlačit kurdské milice YPG od hranic.

"Pokud jde o klid zbraní, pak pokud bude dodržován, situaci to v tuto chvíli řeší. Nicméně je nutné dále vyvíjet tlak na Turecko, aby přestalo s agresí a stáhlo svá vojska ze Sýrie. A v tomto směru toho Spojené státy mnoho nevyjednaly," napsal Veselý, který se ve středu stal předsedou zahraničního výboru.

Benešík považuje za jediné dlouhodobé řešení trvalý mír. "Nyní zaplať pánbůh alespoň za to pětidenní příměří, kdy nebudou trpět zejména civilní obyvatelé," řekl. Unie se ale nesmí nechat aktuální dohodou ukolébat. "Měla by aktivně vstoupit do jednání. Pan premiér by měl i tlačit na kolegy v Evropské radě, aby zaúkolovali Evropskou komisi, aby vypracovala do budoucna páky na Turecko, aby se situace v regionu trvale uklidnila," uvedl.

Pirátský poslanec Jan Lipavský vnímá příměří čistě jako humanitární akt, který dává šanci obyvatelstvu opustit oblasti bojů. "Pokud Kurdové přistoupí na podmínky a stáhnou se, tak je to jejich prohra. Dlouhodobě je naprosto nepřijatelné, aby Turecko okupovalo sever syrského území. Evropa musí pokračovat v hledání jednotného postoje k agresivnímu tureckému režimu prezidenta Erdogana," napsal Lipavský.

Porušení mezinárodního práva

Podle předsedkyně výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) je pozitivní, že dohoda na určitý čas zastavila krveprolití. "Za dostatečnou ji nepovažuji, neboť není trvalým mírovým řešením, je však pravděpodobně maximem možného za dané situace. Turecko by mělo dát jasné záruky, že nebudou pokračovat útoky na civilní obyvatelstvo a jeho decimace," sdělila. Nelze podle ní opomíjet fakt, že z vězení spravovaných Kurdy unikají bojovníci Islámského státu. "Což je další velký problém, za který nese Turecko odpovědnost, a nesmíme před tím zavírat oči," dodala.

Předseda poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský má o příměří pochybnosti. "Kurdské síly se mají stáhnout, nechat na místě těžké zbraně, zatímco turecké jednotky se stahovat nebudou. Přijde mi to jako výzva 'dobrovolně se odzbrojte a vypadněte'. Nevím, ale takto si operaci 'Pramen míru', jak si ji Turecko, dle mého cynicky, pojmenovalo, nepředstavuji," napsal Farský.

Sněmovna v úterý tureckou invazi do Sýrie odsoudila jako porušení mezinárodního práva. Babiš má podle usnesení, pro které hlasovalo všech 147 přítomných poslanců, prosazovat v Evropské unii ekonomicko-politická opatření proti Turecku. Opatření by měla být taková, aby donutila Turecko vojenské operace zastavit.