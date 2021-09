Čeští řidiči si budou moci v rámci soutěže v provozu ověřit svůj styl řízení

Čeští řidiči se budou moci zapojit do soutěže v chytré a bezpečné jízdě. Připojit se budou moci prostřednictvím informačního systému svého vozu, který bude v běžném provozu kontrolovat styl jejich řízení. Soutěž začne 26. září a v Česku ji pořádá Autoklub ČR spolu s Mezinárodní automobilovou federací (FIA). V úterý ji na tiskové konferenci představili zástupci Autoklubu ČR. Organizátoři si od soutěže slibují i zvýšení bezpečnosti v provozu.

Soutěže, ve které patří mezi odměny například kurz bezpečné jízdy nebo půjčení auta na víkend, se podle organizátorů může zúčastnit každý řidič. Zapojení je možné prostřednictvím aplikace a připojení mobilního telefonu přes bluetooth k informačnímu systému vozu, a to například i v autorádiu. Omezení tak bude u starších aut vyrobených převážně před rokem 2010. Soutěž se bude konat ve zhruba 30 zemích po celém světě, Česko je zatím páté, které se do ní zapojilo.

Podle organizátorů bude aplikace pracovat nezávisle na stavu vozovky, typu automobilu a jeho pohonu. Systém by měl podle nich umět posoudit technické dovednosti i styl jednotlivých řidičů. Řidiči následně budou dostávat známky za své řízení, tzv. skóre za styl.

Systém se bude zaměřovat například na plynulost jízdy, ekologický styl řízení, způsob přibližování a projíždění přes semafory, dále přes křižovatky nebo kruhové objezdy, příjezd do kolon a další.

Soutěž začne tuto neděli a bude trvat tři týdny. Každý týden se uskuteční hodnocení, každý řidič tak musí odjet minimálně jeden ze tří týdnů. Od 17. do 24. října se uskuteční finálové kolo, na které naváže tzv. superfinále, jehož se zúčastní 20 nejlepších řidičů. Kolo se bude konat 13. listopadu v Sosnové u České Lípy. "Do super finále bude vybráno ještě dalších deset soutěžících, kteří dostanou tzv. divokou kartu. Řidiči se budou muset zúčastnit fyzicky. V jedné části bude připravena trasa v silničním provozu, kterou finalisté absolvují se svým autem a hodnocena bude prostřednictvím aplikace. Dále budou připraveny disciplíny na zručnost a připravíme také znalostní testy," popsal manažer Road Safety Autoklubu ČR Libor Budina. Nyní se řidiči mohou připojit do tréninkové fáze.

"Zábavnou a soutěživou formou si každý může porovnat své schopnosti a řidičský um s ostatními. Zvyšovat bezpečnost na silnicích je v dnešní době, kdy se roste počet vozidel a dopravní infrastruktura nedokáže tento trend kopírovat, zcela zásadním cílem," poukázal prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček na bezpečnostní cíle soutěže. Jejím ambasadorem je automobilový závodník a dosud jediný český jezdec ve formuli 1 Tomáš Enge.

Program by podle Romana Budského z Platformy VIZE 0 měl pomoci k větší koncentrovanosti řidičů za volantem. "Řidiči, kteří si osvojí předvídavý styl jízdy, pojedou daleko bezpečněji. Automaticky budou promýšlet svou jezdeckou taktiku na stovky metrů dopředu, vyvarují se tak zbytečného týrání svého vozu i svých spolucestujících ostrými zrychleními, následovanými ostrým brzděním," podotkl.