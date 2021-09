Čeští vojáci se do Afghánistánu v krátké době nevrátí, uvedl Metnar

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se nedomnívá, že by se vojáci do Afghánistánu v krátké době vrátili. Velká společenství - Evropská unie a Severoatlantická aliance (NATO) - podle něj musejí tlačit na Tálibán, aby dodržel sliby. Metnar to řekl novinářům po páteční pietní vzpomínce na padlé vojáky na pražském Vítkově.

Česká republika své vojáky z Afghánistánu stáhla na konci června ve spolupráci se spojenci. Většina politických představitelů Česka odchod ze země kritizovala, a to včetně prezidenta Miloše Zemana. Podle něj se bude muset NATO do Afghánistánu vrátit, protože Tálibán v zemi opět vytvoří teroristická centra.

"Nedomnívám se, že v krátkém horizontu by se vojáci do Afghánistánu vrátili," řekl Metnar. Vývoj v zemi je podle něj těžké předpovídat. "Bude záležet na Tálibánu, jak bude dodržovat lidská práva, jak se oprostí od násilí a jak dodrží své sliby," doplnil. Tlačit na Tálibán podle ministra musejí velká společenství.

Základní úkol, tedy eliminaci mezinárodního terorismu, podle něj mise splnila. "Nechtěl bych, aby poslední dny úplně zastřely dvacetileté působení, i když celá řada problémů tam byla. Nikdo nemohl čekat, že nejen vláda, ale i 20 let budovaná afghánská armáda takto zkolabuje a celý systém se tam zboří jako domeček z karet," poznamenal Metnar.

"Kolaps, ke kterému došlo, jak se to zbortilo jako domeček z karet, byl zapříčiněn také tím, že nikdo z nás nedisponoval informacemi, že od severu projde do Kábulu Tálibán jako nůž máslem. Neexistovala, alespoň já jsem ji neměl, jediná zpravodajská informace, jediné vojenské stanovisko, že tato situace může nastat," dodal ministr.

Premiér Andrej Babiš (ANO) si myslí, že se čeští vojáci do Afghánistánu už nikdy nevrátí. Ocenil piloty, vojenskou policii i další vojáky i velvyslance v Kábulu Jiřího Balouna za evakuační akci ze země. Příští týden se se všemi aktéry sejde.

Podle ministerského předsedy je nutné si vyhodnotit důsledky toho, jak NATO misi v Afghánistánu ukončilo, z hlediska evropských členských států aliance. "Musí tohle vyhodnotit a říct si, jestli na základě těchto zkušeností nezměníme nějakou strategii a jak ochráníme Evropu a evropské občany před terorismem, ilegální migrací a dalšími věcmi," dodal Babiš.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata, který od dubna 2006 velel českým vojákům z provinčního rekonstrukčního týmu (PRT), míní, že armáda v Afghánistánu přispěla k proměně země. Přítomnost aliančních jednotek podle něj znamenala profesionální rozvoj v Afghánistánu, zvýšil se přístup lidí k vodě, elektrické energii, potravinám či se rozšířilo vzdělání.