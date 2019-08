Čeští zemědělci odmítají návrh OSN snížit stavy prasat a skotu

Čeští zemědělci odmítají kampaň, v níž jsou chovy prasat a skotu označovány jako výrazní producenti skleníkových plynů s podílem na globálním oteplování. Impulzem byla nedávno zveřejněná zpráva panelu OSN o podílu zemědělství na tvorbě oxidů uhlíku a dusíku a metanu. Kvůli globální výzvě se také v ČR objevují návrhy na redukci prasat a krav, řekl šéf krajské agrární komory Jaroslav Šíma. Jejich stavy se přitom podle něj za 30 let snížily o dvě třetiny a třeba proti Francii a Německu jsou nízké. Navíc půda hnůj hospodářských zvířat potřebuje, dodal.

"To (zpráva OSN) byl nápad! Všichni vědí, že zemědělství (a lesnictví) je producentem 23 procent skleníkových plynů, ale nikdo se ze zprávy nedozvěděl, kdo je producentem těch zbylých 77 procent a jak na něj budeme působit, aby přestal," uvedl Šíma.

Ze zprávy panelu OSN pro změny klimatu, zveřejněné 8. srpna v Ženevě, vyplývá, že v boji proti globálnímu oteplování už nestačí podle tvůrců zprávy jen omezit emise oxidu uhličitého produkovaného v energetice či dopravě. Potřeba je podle tohoto dokumentu také snížit emise skleníkových plynů, které produkuje člověk v zemědělství a při dalším využívání půdy. Vedle změn ve využívání půdy se ve zprávě doporučuje také změna stravování, konkrétně snížení spotřeby masa.

Šíma je velmi kritický k návrhům snížit stavy dobytka, aby lidé nejedli tolik masa. "Ale kdo bude dávat do půdy hnůj, aby do ní nemusela umělá hnojiva, to už nikdo neřeší. Co budeme dávat do půdy, která už je teď na tom špatně?" uvedl šéf krajské agrární komory.

Pokud by se Evropa podobnými doporučeními řídila, musela by podle něj hlavně snížit stavy dobytka ve Francii a Německu. "Tam půjdeme a tam to nejdřív srovnáme na naši (českou) úroveň, a pak to budeme řešit celosvětově? Tohle mi nikdo nepoví," uvedl Šíma. Francouzským nebo německým farmářům podle něj nikdo snížení stavů nenařídí. "Ale tady budeme vykřikovat, že máme moc dobytka. A český člověk, když slyší zprávy o stavech, tak si myslí, že je to v Česku a že všechny skleníkové plyny vznikají tady. Přitom my máme tak málo dobytka," uvedl. Stavy prasat v ČR za 30 let klesly asi na 30 procent, skotu o 55 procent.

Podle Agrární komory ČR stavy prasat a skotu klesají trvale, čímž se posiluje nezdravě vyšší podíl rostlinné nad živočišnou výrobou. Chybí zhodnocení rostlinných komodit i humus v půdě. Proti roku 1989 se v ČR loni chovalo 29 procent prasnic a stejné procento dojnic, soběstačnost státu ve vepřovém byla ani ne 40 procent. V Česku přitom podle komory dlouhodobě roste spotřeba masa.

Na zprávě panelu OSN se podílelo 100 expertů z desítek zemí včetně ČR.