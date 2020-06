Cestování po Česku se vrátí do normálu.

Doprava v Česku by se už v příštím týdnu měla vrátit téměř do normálu. Dopravci plánují na všech vnitrostátních spojích už skoro plný provoz, vrátit by se tak měly poslední dříve zrušené spoje. Zájem cestujících je sice stále přibližně o třetinu nižší než před krizí, ale podle dopravců s každým týdnem stoupá. V následujících dnech budou ve větší míře přibývat i spoje do zahraničí. Vyplývá to z informací dopravních firem. Dopravci zároveň vyčíslují škody z koronavirové krize, které budou ve stovkách až miliardách korun.

České dráhy budou mít od pondělí na tratích všechny dálkové a téměř 98 procent regionálních vlaků. Od 15. června tak pojedou všechny plánované spoje mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi. Na koleje se vrací také všechny plánované spoje pendolino mezi Prahou a Ostravskem. Později bude obnoven provoz vlaků InterCity Opavan nebo posilový railjet Brněnský drak. Od neděle zároveň začne platit pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů. Ve většině regionů by se tak měl rozšířit provoz některých linek a vzniknou nové přípoje. V některých regionech, zejména pak v Libereckém kraji, ovšem budou i přes prázdniny pokračovat některá omezení zavedená kvůli pandemii koronaviru. Dráhy zároveň během příštího týdne rozšíří i svůj provoz do Rakouska a Německa.

Leo Express, který během krize zastavil téměř 90 procent svých spojů, spustí plný provoz na všech vnitrostátních linkách od pondělí. Už nyní ovšem jezdí většina jeho spojů. Zájem je podle mluvčího Emila Sedlaříka tradičně nejvíce o víkendové spoje z Prahy na Moravu, na konci víkendu pak zpět. Další růst počtu cestujících dopravce očekává i s obnovením linek do zahraničí, zejména na Slovensko a do Polska. Společnost zároveň vyčísluje škody způsobené koronavirovou krizí, které lze očekávat zřejmě až ve stovkách milionů korun.

V podstatě v plném provozu na domácích linkách je i RegioJet. Po rozvolnění opatření začal posilovat nejprve nejvytíženější víkendové spoje, posléze přidával další vlaky a autobusy i během týdne. Nyní se dopravce soustředí na další rozšiřování spojení do zahraničí, dnes poprvé vypravil vlak z Prahy do Vídně, ve čtvrtek pak spustil prodej jízdenek na vlaky do Chorvatska, které začnou jezdit na konci měsíce.

Arriva se vrátila k téměř plnému provozu už v tomto týdnu. "Žádné zásadní omezení v jízdních řádech nemáme," uvedl mluvčí Jan Holub. V pondělí dopravce obnovil provoz dálkových linek mezi Jeseníkem a Prahou nebo z Bruntálu a Krnova do Brna. S novým týdnem pak prodlouží trasu z Kolína až do Rumburku a Šluknova.