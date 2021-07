Cestovky budou zjišťovat zájem o Tunisko, na poptávku umějí reagovat

Cestovní kancelář (CK) Blue Style bude podle své mluvčí Ilony Topolové zjišťovat zájem klientů o dovolenou v Tunisku. Pokud tam budou i přes restrikce chtít odjíždět, CK je schopná na poptávku reagovat. Lety od 5. července na základě úterního ochranného opatření ministerstva zdravotnictví, které výjezd do této destinace od nadcházejícího pondělí fakticky zakázalo, Blue Style zrušila. Na čtvrtečním mimořádném jednání vláda ale rozhodla, že do zemí zařazených mezi státy s extrémním rizikem nákazy nebude cesty zakazovat, ale důrazně je nedoporučí. Po zasedání kabinetu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Překotné a nekoordinované změny jsou podle Topolové pro CK velmi komplikované. "Ráda bych podotkla, že s námi nikdo připravované omezení nekonzultoval, ani naše iniciativa ve formě návrhů nebyla zohledněná. Toto vládní rozhodnutí (zákaz cest do Tuniska) jsme nemohli nijak ovlivnit, považujeme ho za neopodstatněné a vůči klientům ze strany státu za velmi necitlivé. Toto se týká i změny výkladu nového ochranného opatření, které se najednou ze zákazu změnilo, z ničeho nic, na 'doporučení'," uvedla.

Tunisko patří podle Topolové mezi velmi oblíbené prázdninové destinace českých turistů. Původně avizovaný zákaz cest do této země se podle ní dotkl tisíců klientů. Blue Style pro ně připravila několik variant, jak náhlou změnu pravidel vyřešit. Jejich součástí je podle ní změna destinace či vrácení peněz bez storno poplatku.

CK Fischer a Exim Tours zákazníkům se zakoupeným pobytem v Tunisku nabídly jako alternativu zájezd do Bulharska. Lidem, kteří nebudou mít o takovou změnu zájem, vrátí peníze, uvedl již dříve mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka.

Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk upozornil, že česká vláda postupuje nekoordinovaně s okolními státy. Češi se tak podle něj budou na dovolené vydávat ze sousedních zemí.

Pro návrat z Tuniska a dalších zemí zařazených Českou republikou na seznam s extrémním rizikem nákazy musejí lidé před odletem podstoupit antigenní nebo PCR test na koronavirus a další PCR test v ČR do 24 hodin od překročení hranic. Dále je nutná samoizolace ukončená nejdříve desátý den po návratu PCR testem.