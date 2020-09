Cestovky nebudou chtít po klientech spoluúčast za zrušené zájezdy

Velké cestovní kanceláře (CK) se ohradily vůči výroku místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) Jana Papeže, že by klienti měli u zrušených zájezdů nést spoluúčast minimálně 20 procent. O podobném kroku neuvažovaly a neplánují ho ani do budoucna. Některé se naopak rozhodly změnit od příští sezony smluvní podmínky. Pokud by do konání zájezdu zasáhala pandemie, lidem vrátí zpět peníze v hotovosti bez poplatku za zrušení cesty. Vyplývá to z středečních vyjádření zástupců CK.

Podle Papeže by byla spoluúčast klientů na zrušených zájezdech spravedlivá. CK podle něj odvedly mnohem více práce, řekl ve středečním rozhovoru pro server iDnes.

"U nás klienti s tímto rizikem (spoluúčasti na zrušených zájezdech) rozhodně nemusejí počítat," uvedl obchodní ředitel a mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka. Právě Exim Tours minulý týden informovala o chystaných změnách smluvních a storno podmínek. Už se nechce vracet k vydávání poukazů. Její klienti budou moci v případě problémů s covidem-19 zájezd zrušit i bez storno poplatků a dostanou zpět zaplacené peníze, uvedl Kostka.

"Požadavek na jakoukoliv spoluúčast našich klientů na zrušených zájezdech pro nás naprosto nepřipadá v úvahu," řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Také Fischer, který stejně jako Exim Tours patří pod německou skupinu DER Touristik - divizi cestovního ruchu německé skupiny REWE, bude upravovat pro příští sezonu smlouvy. "Chceme tím dát klientům jistotu, že si mohou koupit zájezd klidně i několik měsíců dopředu a neriskují, že budou mít v případě problémů s covidem své peníze uložené v nějakém voucheru nebo poukázkách," dodal Bezděk.

Místo hotovosti poukazy

Požadovat zpětně po zákaznících spoluúčast je nereálné a nemožné i podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného. CK o tom podle něj nikdy neuvažovala. "Pana Papeže je třeba ocenit za jeho osobní názor, protože si musel být vědom, jakou reakci vyvolá," uvedl. Podnikání v cestovním ruchu je ale podle Šatného silně přeregulované a ochrana klientů je silnější než v jiných oborech. "To je samozřejmě správné, ale na rozdíl od silné ochrany zákazníků je ochrana CK ze strany státu v podstatě nulová. Pokud stát na jedné straně vyžaduje po podnikatelích v cestovním ruchu takto silnou ochranu zákazníka, měl by se na ní podílet a pomoci CK tuto ochranu naplňovat, což se v jiných státech také děje," řekl dále.

CK mohly podle nového zákona tzv. lex voucher vydávat na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna klientům místo hotovosti poukazy. Od září funguje běžný režim, kdy mají lidé, kterým CK zrušila zájezd, právo na vrácení peněz do 14 dnů. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ale klientům CK i nadále doporučuje, aby přijímali poukazy, které jim případně kanceláře nabídnou. Jsou podle ní pojištěné, a lidé se tak nemusejí bát, že o své peníze v případě úpadku CK přijdou.