Cestu na Tchaj-wan řešil už Kubera, Vystrčil převzal štafetu

Cesta předsedy českého Senátu na Tchaj-wan se řeší už přes půl roku. Kdy celá kauza začala? Přinášíme zásadní okamžiky z jejího průběhu.

10. října 2019 - Tehdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) se v Praze zúčastnil tchajwanské oslavy, kde vyzdvihl ekonomickou spolupráci a vyfotil se s představiteli Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR. Na jeho projev si o den později stěžovala čínská ambasáda. Peking považuje Tchaj-wan za svou provincii a nelibě nese náznaky o suverenitě ostrova. Ten přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. ČR přitom dlouhodobě zastává politiku jedné Číny.

29. října 2019 - Kubera na schůzce s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem odmítl kritiku za účast na tchajwanské recepci. Zdůraznil, že Peking musí respektovat, že je ČR suverénní země a nemůže k němu přistupovat z pozice síly.

26. listopadu 2019 - Jaroslav Kubera deníku Právo potvrdil, že je v roce 2020 pevně rozhodnutý navštívit Tchaj-wan. A to navzdory varování diplomatů, že to může na řadu let zmrazit česko-čínské vztahy i poškodit byznys.

28. listopadu 2019 - Prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov řekl, že Kubera plánováním cesty na Tchaj-wan jedná proti ekonomickým zájmům ČR. Dodal, že pokud do země opravdu pojede, skončí jejich relativně přátelské vztahy.

29. listopadu 2019 - Kubera řekl, že Zemanova slova vnímá jako výrok směřovaný do Číny. Premiér Andrej Babiš (ANO) varoval před tím, že cesta může ohrozit české ekonomické zájmy.

30. listopadu 2019 - Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že Zemanův expertní tým jednoznačně odsoudil počínání Kubery a pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) ve vztahu k Číně. Na začátku října 2019 Praha a Peking z podnětu pražského magistrátu vzájemně vypověděly smlouvu kvůli sporu o vyškrtnutí klauzule, že česká metropole uznává jednu Čínu. Praha navíc podepsala partnerskou smlouvu s tchajwanským hlavním městem.

2. prosince 2019 - Zemanův kancléř Vratislav Mynář řekl, že kvůli postojům Kubery a Hřiba bylo odloženo česko-čínské obchodní fórum, plánované na konec roku.

14. ledna 2020 - Prezident na novoročním obědě s předsedy obou komor Parlamentu trval na tom, že Kuberova chystaná cesta na Tchaj-wan není v ekonomickém zájmu ČR. Kubera ovšem řekl, že to nebude protičínská návštěva a zájmy ČR neohrozí.

- Podle pozdějších informací médií dostal Kubera na obědě dopis, v němž čínská ambasáda varovala před cestou na Tchaj-wan a možnými následky. Šéf Senátu dostal také další dva podpůrné přípisy od ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolfa Jindráka.

20. ledna 2020 - Jaroslav Kubera nečekaně zemřel na infarkt.

19. února 2020 - Nový předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) řekl, že se chce ohledně cesty nejprve poradit s odborníky na zahraniční politiku, senátory i dalšími ústavními činiteli.

- Server Aktuálně.cz jako první informoval o dopise čínské ambasády, který Kubera v lednu dostal na Hradě.

25. února 2020 - Vystrčil prohlásil, že by prezident měl horní komoře vysvětlit, zda a jak na dopis reagoval. Od ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) předseda Senátu požadoval důraznou reakci na dopis, který pokládá za vměšování Číny do vnitřních záležitostí ČR.

4. března 2020 - Sněmovní zahraniční výbor označil reakci české strany na dopis velvyslanectví za nedostatečnou.

8. března 2020 - Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v televizi řekl, že Vystrčil na chystané schůzce nejvyšších ústavních činitelů navrhne, aby ČR požádala Čínu kvůli dopisu o výměnu jejího velvyslance.

11. března 2020 - Konala se schůzka, které se kromě Vystrčila účastnili prezident Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a také ministři zahraničí Tomáš Petříček, vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ve společném prohlášení odmítli nátlak Číny a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními.

12. března 2020 - Nový předseda Senátu řekl, že pokládá za správné a potřebné dál jednat o výměně čínského velvyslance, i když s návrhem na schůzce ústavních činitelů neuspěl.

30. března 2020 - Deník N napsal, že o vypracování dokumentu ke Kuberově cestě na Tchaj-wan požádal čínské velvyslanectví prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Ten to v prohlášení, zveřejněném až 2. dubna, odmítl.

7. dubna 2020 - Mynář poslal předsedovi Senátu jako odpověď na otázky ohledně vzniku dopisu čínské ambasády svou veřejnou reakci na informace médií. Jak o týden později uvedl Deník N, Vystrčil si kvůli tomu stěžoval Zemanovi.

30. dubna 2020 - Mynáře kvůli jeho postoji k čínskému dopisu kritizoval sněmovní zahraniční výbor. Kancléř podle něj zamlčuje důležité informace a znevažuje okolnosti tlaku na Kuberu. Mynář znovu odmítl, že by si objednal "výhružný dopis".

11. května 2020 - Prezident v rozhovoru s ČTK řekl, že záležitost kolem dopisu je "nafouknutá bublina hodná bulvárních novinářů, ale nehodná politiků".

19. května 2020 - Vystrčil po schůzce s prezidentem řekl, že pokud bude Čína diktovat ČR a Senátu, co mají dělat, stává se jeho cesta na Tchaj-wan reálnější. Hlava státu podle něj trvá na tom, že mise by ČR a jeho ekonomice neprospěla.

20. května 2020 - Senát označil dopis čínského velvyslanectví za výhrůžné vměšování do vnitřních záležitostí a bezprecedentní porušení suverenity ČR.

31. května 2020 - Vystrčil řekl, že o jeho cestě na Tchaj-wan se rozhodne nejpozději do měsíce, ale možná i dříve.

7. června 2020 - Podle České televize se šéf Senátu rozhodl pro cestu na Tchaj-wan. V souvislosti s odletem hovoří zdroje televize o 30. srpnu. Vystrčil dnes v pořadu Otázky Václava Moravce odmítl cestu či její termín potvrdit, odkázal při tom na svou plánovanou úterní tiskovou konferenci.