Chceme zákon ohledně Airbnb, vyzývá Praha 1

Praha 1 vyzvala hlavní město, aby využilo svou pravomoc a předložilo Parlamentu návrh zákona zabývající se krátkodobými pronájmy bytů. Usnesení schválili zastupitelé městské části. Výzva se týká služeb nabízených například prostřednictvím aplikace Airbnb. Praha 1 zároveň poskytne pomoc lidem, kteří provozováním těchto služeb trpí. Krátkodobé ubytování je terčem kritiky kvůli narušování pořádku, nedodržování pravidel či vlivu na trh s bydlením.

Kromě výzvy hlavnímu městu se zastupitelé jednomyslně shodli, že radnice bude pomáhat obyvatelům domů, kteří kvůli krátkodobým pronájmům trpí. Jak konkrétně to učiní, v usnesení není. Zároveň rozhodli, že problém krátkodobého ubytování bude mít na starosti některý z radních. Určit jej má radnice do konce března.

Zastupitelé zavázali radu městské části, aby na řešení problému spolupracovala s magistrátem, Parlamentem, policií a dalšími složkami.

Opoziční zastupitel Richard Bureš (ODS) v diskusi zastupitelů navrhl, aby místostarosta Pavel Nazarský (Piráti) podal kvůli problémům se sdíleným bydlením u sebe v domě žalobu a vznikl tak precedens, na jehož základě by se mohlo v budoucnu postupovat. Nazarský to odmítl,protože by tím řešil pouze svou situaci, nikoliv problém jako celek. "Jsou vytipované případy, kde je to na místě a má to šanci na úspěch. Tohle vnímám pouze jako škodolibost," řekl Nazarský.

Sněmovna nyní projednává návrh na zjednodušení ubytovacích poplatků. Vládní návrh počítá s tím, že ubytovací poplatek se sloučí s rekreačním a lázeňským a maximální sazba od roku 2021 stoupne na 50 korun za den. Praha jako turisticky nejžádanější lokalita bude chtít vybírat poplatek na horní hranici.

Airbnb funguje v ČR od roku 2009. Podle expertních analýz se svými službami v Praze už vyrovnala objemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo. Služby čelí kritice a snahám o regulaci, podle mnohých vedou k růstu cen nemovitostí a na chování hostů si stěžují obyvatelé zejména centra metropole. Podle loňské analýzy městského Institutu plánování a rozvoje se prostřednictvím ubytovací platformy v nejužším centru Prahy pronajímá každý pátý byt.