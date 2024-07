Chemik a pedagog Jindřich Hojer dal jméno jedné z postav Rychlých šípů

Chemik a pedagog Jindřich Hojer, od jehož narození uplyne 30. července 100 let, byl mimo jiné i známou postavou skautského hnutí. Právě podle něho spisovatel Jaroslav Foglar pojmenoval jednu z postav svého seriálu Rychlé šípy.

Hojer se narodil v pražských Holešovicích. Jako malý začal navštěvovat Sokol, kde se seznámil se svým celoživotním kamarádem Václavem Černým, který ho v roce 1936 přivedl do Foglarova skautského oddílu Pražská Dvojka. V květnu 1937 přišel Foglar za Hojerem s prosbou, že by potřeboval jeho jméno do kresleného seriálu. Hojerovy rodiče Foglar přesvědčil k souhlasu slibem, že postava bude veskrze kladná. Ve Dvojce strávil Hojer pět let. Po válce se věnoval vědě a sportu a v roce 1986 své kontakty s Foglarem a oddílem obnovil a pravidelně se s nimi vídal.

Hojer vystudoval chemii a většinu života pracoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Rybitví u Pardubic. Později učil a přednášel na různých školách včetně vysokých. Byl také autorem trojice knih, tou poslední byla v roce 2019 vydaná autobiografie Střípky ze života Jindry Hojera. V knize popsal svoje cesty do Řecka, do Itálie, přidal několik povídek a příběhy pana Šmodrchy, což je fiktivní postava stvořená autorem. Kniha obsahuje i Hojerův životopis. Již dříve vydal knihu Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky. V roce 2002 po Foglarově smrti dali dohromady s přítelem Václavem Černým upomínkový sborník Jestřábe, díky.

V posledních letech žil Hojer v jednom z domovů důchodců v Pardubicích. Zemřel 22. prosince 2020 ve věku 96 let.