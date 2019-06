Chlapec skončil v kómatu. Nemocnice musí vydat dokumentaci

Nemocnice v Pardubicích musí vydat rodině zdravotnickou dokumentaci chlapce, který po operaci mandlí skončil v kómatu. Rozhodl o tom odvolací soud. Rodina více než dva roky žádala o kopii záznamu z předoperačního vyšetření přístrojem Somnocheck, nemocnice tvrdila, že to není technicky možné.

"Je to velice smutná záležitost a obrana nemocnice se jeví odvolacímu soudu jako účelová. Pokud by to nebyla tak smutná záležitost, byla by skoro úsměvná," řekla předsedkyně senátu Alena Pokorná. Nemocnice podle ní ví, co přístroj umožňuje, ale pouze účelově prodlužuje řízení, aby nebyl vydán záznam. "Asi něco skrývá," uvedla Pokorná.

Chlapec byl operován v květnu 2017, čtyři dny po operaci začal masivně krvácet, následkem čehož má poškozený mozek a skončil v bdělém kómatu. Rodina se další žalobou domáhá odškodnění 22 milionů korun. "Nesmíme polevit ani o píď ve sporu s nemocnicí. Je potřeba nebrat na nikoho ohledy, oni na nás neberou ohledy dva roky," řekl novinářům otec chlapce.

Pardubická nemocnice případ nechce komentovat. Ve vyjádření ze 4. června uvedla, že ji situace rodiny nezletilého chlapce velmi mrzí. Podle její ředitelky Štěpánky Fraňkové nemocnice s rodinou navázala oficiální kontakt hned druhý den po události a nabízela nejen součinnost, ale také konkrétní podporu a pomoc. Navrhla také společně s pojišťovnou možnost zřízení nelimitovaného otevřeného účtu ke krytí veškerých nákladů spojených s péčí o chlapce a zároveň odškodnění odpovídající závažnosti celé situace na horní hranici poskytované v podobných případech.