Choltice nechtějí, aby přes městys jezdila kamionová tranzitní doprava

Choltice na Pardubicku chtějí zamezit kamionům, aby jezdily přes městys. Těžké vozy ničí komunikaci, na úzké vozovce ohrožují chodce, cyklisty a auta. Problém by mohla vyřešit značka o zákazu vjezdu aut nad 12 tun. V pondělí to řekl starosta Tomáš Bolek (SNK).

"Je to nebezpečné, kamiony projíždějí přes úzkou silnici, zastavěným územím, kde nejsou chodníky, kde se střetávají s vozidly, pěšími, projíždějí kolem choltického zámku, choltické obory, je to jenom proto, že si zkracují cestu o pět kilometrů," řekl starosta.

Nákladní auta jezdí pravděpodobně z Čáslavy, Jihlavy, uhnou na silnici směrem na Chrudim, jedou po trase do Pardubic a například do Polska. "Měla by pravděpodobně zatočit až v Heřmanově Městci nebo Chrudimi, některé kamiony jedou do Přelouče třeba do Kiekertu, neměly by zatáčet už ve Stojicích," řekl Bolek.

Městys by chtěl, aby ve Stojicích kamiony nesjížděly směrem na Choceň. Když sjedou z hlavní silnice na komunikaci druhé třídy a zkrátí si o něco málo trasu, obyvatelé kvůli tomu "zažívají peklo", uvedl Bolek. Pomoct by mohla dopravní značka o zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun s výjimkou zásobování. Vedení městysu požádalo kraj o pomoc a čeká na jeho vyjádření. "Vyřešíme to, určitě je šance, že Cholticím pomůžeme," řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

"Do navigací kamioňáků by se mohla umístit informace, že silnice jsou nevhodné pro nákladní dopravu, jsou úzké, kamion zabere tři čtvrtě silnice. Nejsou stavěné na tranzitní kolosy," řekl Bolek.

Kamionová doprava vadila i například Lázním Bohdaneč na Pardubicku. Loni po sedmi letech jednání kraj získal do majetku úsek I/36 od Chýště až po Rybitví. Díky tomu ji převedl do kategorie druhé třídy a může omezit vjezd kamionů přes lázeňské město. Zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 tun přes Bohdaneč může ale kraj provést až po změně křižovatky v Rybitví na Černou u Bohdanče, patrně tam bude kruhový objezd. Již dříve řešila tranzitní kamionovou dopravu i jiná města. Kamiony nesmí jezdit na silnici mezi Litomyšlí na Svitavsku a Českou Třebovou na Orlickoústecku. Hejtmanství primárně chtělo ochránit litomyšlský zámek, který je v UNESCO.