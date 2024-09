Chrudim po opravě za 107 mil. Kč otevřela sportovní halu, další stavby chystá

Sportovci v třiadvacetitisícové Chrudimi mohou ode dneška využívat zrekonstruovanou sportovní halu, která je největším a hlavním krytým sportovištěm ve městě. Oprava haly na Tyršově náměstí v centru města začala loni v lednu a včetně nové přístavby přišla město na 107 milionů korun. Z původního objektu haly zbyl jen ocelový skelet dodaný v 80. letech tehdejším podnikem Transporta. Dnes dopoledne radnice halu oficiálně otevřela. Další opravy objektů u haly za více než 300 milionů korun město chystá.

Město převzalo chátrající sportovní halu v roce 2010 od Tělocvičné jednoty Sokol, která na opravy neměla peníze. Následné dva pokusy o rekonstrukci haly podle radního pro investice Aleše Nunváře (Piráti) se kvůli vysokým nákladům nepodařily. Nové vedení města po roce 2018 se proto rozhodlo halu a další objekty k ní přiléhající zrekonstruovat po etapách.

"Rozdíl je obrovský, vše je kompletně nové. Nová je i elektroinstalace, topení, voda, odpady a všechny sítě, které byly ve špatném stavu a hrozilo kvůli nim uzavření haly," uvedl starosta František Pilný (ANO). Stavbu město hradilo ze svého rozpočtu. O dotaci od Národní sportovní agentury město podle starosty kvůli změně dotačních podmínek nakonec nežádalo.

Po rekonstrukci se do haly nově vstupuje z Opletalovy ulice namísto z Tyršova náměstí. Kromě původní velké haly stavaři vybudovali i tělocvičnu v nové přístavbě. Opravili šatny a zázemí haly. Kapacita hlediště haly zůstala zhruba na 700 místech.

Halu lze používat na házenou, basketbal, volejbal, florbal či tenis. Zápasy v ní hraje i chrudimský futsalový klub, který je patnáctinásobným mistrem republiky. Halu využívají i školy. Po dobu rekonstrukce museli sportovci využívat jiná sportoviště a haly v okolních městech, například v Heřmanově Městci.

Chrudimští již nyní vědí, že hala potřebám sportovních klubů ve městě stačit nebude. "Už teď máme poptávku na pronájem prostor více než dvojnásobný kapacitě haly," uvedl na webu města předseda komise rady pro sportovní dotace a profesionální sport Daniel Vodák (ANO). Pomoci by podle něj mohlo například vybudování nafukovací haly.

V dalších dvou již projektovaných etapách chce město přebudovat Sporthotel u sportovní haly na moderní ubytovací zařízení. Opravit radnice plánuje také sousední Tyršův dům, za halou hodlá vybudovat parkovací objekt s hřištěm na střeše. Stavba by mohla začít v roce 2026, celkové náklady na druhou a třetí etapu se odhadují na 300 až 350 milionů korun. Pokud by radnice obě etapy stavěla naráz, musela by podle starosty k financování použít úvěr.