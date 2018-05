Chvála i nářky obcí. Jak fungují partnerské pošty?

Lidé fungování partnerských pošt chválí, většina družstev a obcí, které začaly pobočky provozovat, kromě jiného přizpůsobila otevírací dobu potřebám obyvatel. Obce ale často na jejich provoz doplácejí, někde těžko shání zaměstnance. Partnerských pošt už je 500, ve středu byla pětistá otevřena ve středočeském Kácově. V budoucnu jich má být až 2500 a jen 700 poboček má provozovat přímo Česká pošta.

Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že pobočku místo České pošty provozuje třetí osoba, například provozovatelé místních obchodů nebo obecní úřady.

Spotřební družstvo Konzum provozuje partnerskou poštu od roku 2012, ve středu otevřelo dvacátou v České Třebové. Podle ředitele Konzumu Miloslava Hlavsy by Česká pošta měla do budoucna najít lepší model fungování partnerských poboček. Pošta podle něj platí provizi za jednu pobočku deset až patnáct tisíc korun měsíčně, záleží na její velikosti.

V Zákolanech na Kladensku mělo podle starostky Lucie Wittlichové zřízení Pošty Partner pozitivní dopad. "Místo staré ponuré pošty s dopolední otevírací dobou máme vkusně vybavenou Poštu Café. Jak z názvu vyplývá, současně s poštovními službami si mohou obyvatelé posedět u dobré kávy a zákusků. V létě se zde točí zmrzlina, podává dobré víno, a tak je pošta do večerních hodin obklopena hloučky lidí," uvedla starostka. Náklady na chod pošty jsou zcela na soukromé provozovatelce, která žije v Zákolanech. Právě výdajů na provoz se podle Wittlichové nejčastěji obávají starostové okolních obcí. "Jde tedy jen o to, najít schopného provozovatele a poskytnout prostor," dodala.

Stará Paka na Jičínsku s více než dvěma tisíci obyvateli provozuje poštu v režimu Pošta Partner od letošního 1. ledna. Pobočka má sídlo nadále v budově obecního úřadu, obec od pošty převzala i kvalifikovanou zaměstnankyni. "Nabízené poštovní služby zůstaly ve stejném rozsahu a lidé žádnou změnu nepoznali. To bylo to nejdůležitější, proč obec do projektu vstoupila," řekl starosta Josef Dlabola. Odhadl, že na provoz pošty obec ročně doplatí přibližně 200 tisíc korun.

Partnerskou poštu si chválí také Kařez na Rokycansku se 660 obyvateli, v obci byla zavedená 1. února. Pošta na obecním úřadě teď funguje každý den a má lepší otevírací hodiny než dříve, řekl místní občan. "Zatím funguje výborně, ohlasy občanů jsou dobré. Přibrali jsme člověka, který dělá na půl úvazku poštu a na půl úvazku obecní agendu, řekl starosta Václav Krofta. Obec dostává od České pošty odměnu, která pokryje zhruba polovinu mzdových nákladů.

Problémy se zajištěním

Od listopadu 2017 funguje Pošta Partner i v obcích na Havlíčkobrodsku. Zatímco ve Šlapanově ji spravuje obchodní síť COOP, v obci Lučice přešla pod obec. "Oproti původní poště máme delší otevírací dobu, problémy máme ale se zástupem v případě dovolené nebo nemoci pošťačky," řekla starostka Petra Vrzáková. Kromě starostí s personálním zajištěním má obec kvůli Poště Partner i vyšší náklady. "Pošta nám nedá tolik, kolik to reálně stojí," řekla Vrzáková. Česká pošta nabídla převzetí úřadu také Šlapanovu. Podle starosty Josefa Pavlíčka to ale obec odmítla. A odmítá i přispívat společnosti COOP, která následně Poštu Partner ve své prodejně zřídila. "Zjistili, že projekt není adekvátně ohodnocen, žádali o podporu a hrozili výpovědí, ale zatím to funguje," řekl Pavlíček.

Doplácet na službu bude i Liptál na Vsetínsku, Pošta Partner tam funguje od března. "Obec o to nijak nestála, nevím, proč by měla na tyto služby doplácet. Chtěli jsme ale zachovat poštu, " řekl starosta Milan Daňa. Obec s asi 1500 obyvateli bude na službu doplácet asi 300 tisíc korun ročně.

Spokojeni s fungováním partnerské pošty jsou v Hladkých Životicích na Novojičínsku. Obec provoz převzala před více než dvěma lety. "Máme strašně šikovné pošťačky. Všechno funguje, lidi jsou spokojeni s otevírací dobou i se službami. Služby se snažíme rozšiřovat," řekla starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková.

Aby služba vyšla vstříc lidem, se snaží také Ostopovice na Brněnsku. "Dva dny v týdnu máme proto již od sedmi a dva dny do večera do šesti. Zároveň rozjíždíme službu Czech point a také bude možné ověřovat podpisy," řekl starosta Jan Symon. Fungování si pochvaluje a jediný, přesto zásadní problém vidí v nemožnosti sehnat brigádníky, kteří by zastupovali jedinou zaměstnankyni placenou obcí v době nemoci či dovolené.