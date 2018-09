Chyba v Temelíně: voda natekla někam, kam neměla

V jaderné elektrárně Temelín přepustili pracovníci 7. září vodu do jiné nádrže, než kam měla voda natéci. Vše zůstalo v uzavřené technologii a událost tak neovlivnila výrobu elektřiny, bezpečnost, zaměstnance ani životní prostředí. Prohlásil to temelínský mluvčí Marek Sviták.

Temelín o chybě informoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a podle dohody z rakouského Melku dostanou zprávu i rakouské úřady. Chyba energetiků nikoho neohrozila, systémy zafungovaly, jak měly, řekla předsedkyně SÚJB Dana Drábová.

Když technici čistili chladicí vodu, měli přepustit 12 metrů krychlových slabě aktivní vody do jednoho ze sběračů. Místo toho kapalina neplánovaně skončila ve sběrném prostoru čisticí stanice v jedné z pomocných budov.

"Jde o zcela uzavřenou technologii, která je pro takové případy připravená. Nikdo nebyl nijak ohrožen či omezen a není zde naprosto žádný dopad na životní prostředí," řekl mluvčí elektrárny. Energetici teď vodu upraví a elektrárna ji pak využije v jiných systémech.

Drábová řekla, že chyba se špatným přepuštěním radioaktivní vody nikoho neohrozila. "Je to provozní událost, nemá se to stát, ale nikoho to neohrozilo. Systémy na to byly připraveny, zareagovaly, jak měly. Nemá se to stávat, ale na druhou stranu, jsme ve fabrice, stát se to může a od toho jsou tam různé speciální kanalizace, to všechno zafungovalo, jak mělo. Ani zdání, že by to někoho ohrozilo," potvrdila Drábová.

Technologie je společná pro oba temelínské bloky a její pomocí čistí elektrárna chladicí vodu. Temelín ji pak přepouští do sběrných nádrží a poté znovu využívá třeba při odstávkách, když se vyměňuje palivo.

Druhý blok jaderné elektrárny Temelín byl letos od 29. června do 30. srpna plánovaně odstaven kvůli výměně paliva. Od začátku roku vyrobil Temelín 9,9 terawatthodin (TWh) elektřiny.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobila 16,48 TWh elektřiny, což byla zatím nejvyšší roční výroba. Temelínská elektřina by vystačila všem českým domácnostem na 13 měsíců, jihočeským domácnostem na 13,5 roku.