Chytrou karanténu je potřeba centrálně dozorovat, tvrdí Prymula

Vznikne centrální orgán pro dozor nad chytrou karanténou. České televizi to řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula před pondělním zasedáním Bezpečnostní rady státu. V projektu chytré karantény také podle Prymuly vzniknou další prvky s rovnoměrným zastoupením armády a ministerstva zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš (ANO) či ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) mluvili v neděli o možném převzetí chytré karantény armádou, v pondělí o tom bude jednat vláda.

"Bude zřízen orgán, který to (chytrou karanténu) bude nějakým způsobem dozorovat z té nejvyšší úrovně, a pak na úrovni ministerstva zdravotnictví budou další prvky, ve kterých bude armáda zastoupena paritně v podstatě k ministerstvu zdravotnictví," řekl televizi Prymula.

Možné převzetí projektu chytré karantény armádou v neděli zmínil premiér Babiš ve vyjádření na facebooku. "Armáda funguje perfektně a je otázka, jestli by znovu oni neměli to celé řídit," uvedl předseda vlády. Podle něj se nedaří dostatečně propojit IT systémy a hygienické stanice, které postupně musí přejít na modernější metody fungování. Podobně se vyjádřil v neděli v televizi Prima ministr vnitra Hamáček. Podle něj projekt chytré karantény pod ministerstvem zdravotnictví nefunguje tak, jak má.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se ale staví proti tomu, aby armáda převzala vedení chytré karantény. "Není možné, aby ten projekt jako takový celý převzala armáda, protože stále je nutné, aby tam byl epidemiologický pohled, aby tam byl odborný pohled ze strany resortu zdravotnictví," řekl v pondělí České televizi. Podle Vojtěcha je však možná spolupráce s armádou na projektu.