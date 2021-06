Cichanouská vyzvala k důslednému postupu a sankcím proti Lukašenkovu režimu

Česko by mělo být podle vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské důsledné v postupu proti nezákonnému a teroristickému režimu běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Mělo by podpořit další sankce proti jeho činitelům i podnikům s ním spojeným. Lukašenkův režim v posledních týdnech stupňuje represe proti svým oponentům a je nutné ho zastavit a podpořit perzekvované, řekla Cichanouská na tiskové konferenci po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), na jehož pozvání do ČR přijela.

Vystrčil označil vůdkyni běloruské opozice za skutečně zvolenou prezidentku Běloruska, o čemž svědčilo i její přijetí v horní komoře. Cichanouská loni v srpnových prezidentských volbách kandidovala proti Lukašenkovi, oficiálně získala jen zhruba desetinu hlasů. Mnozí se však domnívají, že ve skutečnosti dostala více hlasů než oficiálně vyhlášený vítěz Lukašenko. Výsledky voleb neuznává řada států ani Evropská unie.

Sankce vůči Lukašenkovu režimu, který Vystrčil označil za "zločinný", musejí být podle předsedy Senátu přijaty na co nejširší úrovni minimálně v rámci EU, aby byly účinné. Podle Cichanouské by se ČR měla zasadit také o vyloučení Běloruska z organizace Interpol a o mezinárodní pátrání po aktérech represí.

Cichanouská vybídla také k podpoře vězněných odpůrců Lukašenkova režimu například formou dopisů a e-mailů. Konkrétně zmínila například novináře Ramana Prataseviče, který byl zadržen 23. května se svou partnerkou Sofií Sapegaovou v Minsku po vynuceném přistání letadla Ryanair, které s nimi a dalšími cestujícími mířilo z Atén do litevského Vilniusu. "Podle všeho byli zmláceni a donuceni doznat se k trestným činům, které nespáchali. Zdá se, že nikdo již nemá pochybnosti, že tento (Lukašenkův) režim je teroristický a musí být co nejdříve zastaven," uvedla Cichanouská.

Běloruská politička je ve své zemi stíhána na základě článku trestního zákoníku, který pojednává o výzvách k uchvácení moci. Konkrétním důvodem má být to, že z iniciativy Cichanouské běloruská opozice vytvořila koordinační radu, která si klade za cíl zprostředkování pokojného předání moci v zemi. Hrozí jí od tří do pěti let odnětí svobody. Rusko zařadilo Cichanouskou mezi hledané osoby na základě dohody s Běloruskem.