Cílek předpovídá: Díky suchu má Česko dobré vyhlídky

Budoucnost českého zemědělství může být podle geologa a klimatologa Václava Cílka dobrá. Až se situace mírného globálního nadbytku potravin překlopí do mírného nedostatku, zvýší se ceny a dlouhodobě se udrží. To, že poroste poptávka, je podle něj vzhledem k situaci v Indii a Číně jisté.

"Zároveň se vzhledem ke globální změně klimatu předpokládá, že dvě třetiny světa budou postižené suchem a produkce potravin bude v této části světa komplikovaná," řekl Cílek na konferenci o budoucnosti českého zemědělství na veletrhu Techagro v Brně.

Růst zájmu o potraviny zdůvodnil především posilováním střední třídy a růstem obyvatelstva v Indii a Číně, dvou nejlidnatějších zemích světa. "Zemědělství na tom je a bude podobně jako energetika. Zatím je mírný nadbytek, ale v roce 2022 se očekává ukončení výroby elektřiny z hnědého uhlí a v roce 2035 patrně odstavení Dukovan. Po roce 2022 se také mají odstavit německé jaderné elektrárny a v Evropě začne občasný nedostatek energií a začne se zdražovat," přirovnal Cílek energetiku k situaci v zemědělství.

Jako nevyhnutelné vidí to, že se zemědělci musí přizpůsobit klimatické změně. Zmínil, že studie, které se tomuto tématu věnovaly před 20 lety a vypadaly jako alarmující, se dnes ukazují dokonce jako podhodnocené. "Zejména v tom, co se děje v Arktidě, kde se bude nejvíce rozhodovat. Už teď je zřejmé, že teplota na planetě se zvýší v průměru o dva stupně a pravděpodobně víc. Oxid uhličitý už je uvolněný a jeho vliv se postupně projevuje. Dvě třetiny světa budou postižené suchem, což znamená, že budou dva roky suché, dva normální, pak extrémně suchý atd. Je to chronická situace," uvedl Cílek.

Jak se klimatická změna projeví v Česku, je otázka vzhledem k tomu, že leží na rozhraní dvou vlivů. Ze severu od Německa se očekávají větší srážky a větší intenzita větru, od jihu se naopak šíří mediteránní sucho. "V zemědělství se také projeví častější průniky studeného vzduchu. V Česku máme štěstí, že se nemění roční úhrn srážek. Tříleté průměry se za 50 let nezměnily," řekl Cílek. Mění se pouze rozložení srážek během roku.

Aby se krajina klimatické změně přizpůsobila, je potřeba lépe plánovat českou i evropskou krajinu. "Budeme dotlačeni k tomu, abychom dobrovolně vázali v zemi více organické látky, což umí les a půda. Také je potřeba vytvořit integrovaný systém na zachytávání vody," řekl Cílek.