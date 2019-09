Číňana, jehož Japonsko vydalo kvůli vraždám, soud osvobodil

Číňan Chuej Čung, kterého Česko v jeho nepřítomnosti původně odsoudilo za vraždu dvou jeho krajanů ke 12 letům vězení, si u pražského městského soudu vyslechl osvobozující rozsudek. Proces se opakoval na Čungovu žádost poté, co dlouhodobě hledaného muže zadrželo Japonsko a vydalo ho do ČR. Verdikt není pravomocný. Obžaloba tvrdila, že Čung v roce 1998 bezprostředně po spáchání činu uprchl do vlasti, kde se skrýval před trestním stíháním.

"Pravdivý a skutečný stav věci se v tomto trestním řízení nepodařilo zjistit a prokázat," konstatovala předsedkyně soudního senátu Helena Kutzlerová, která Čunga zároveň pustila z vazby na svobodu. Státní zástupkyně pro muže požadovala opětovné uložení dvanáctiletého trestu a také vyhoštění na neurčitou dobu. Proti rozsudku se odvolala.

Vražda, z níž je Čung obviněný, se stala večer 29. května 1998. Pachatel se podle obžaloby dostal pod nezjištěnou záminkou do bytu, který si ve Zdiměřické ulici v Praze 4 pronajímal jeho sedmačtyřicetiletý krajan a kde v té době přebýval také další, stejně starý Číňan. Vrah trefil oba obyvatele bytu třikrát do hlavy samopalem. Zbraň měla tlumič, takže sousedi střelbu neslyšeli a těla obou mužů objevila majitelka bytu až o deset dní později.

Čtyřiapadesátiletý rodák z Šangaje Čung obžalobu popřel. U soudu uvedl, že neměl důvod dvojici zabíjet a že se o vraždě dozvěděl až po svém návratu do Číny. Doplnil, že jednoho ze zastřelených vůbec neznal, s druhým se v roce 1992 poznal na trhu a neměli spolu žádné spory. Naznačil také, že tento muž byl zapletený do činnosti gangu převaděčů.

Čung odmítl tvrzení, že se ve vlasti skrýval před spravedlností. Z Prahy údajně odjel proto, že potřeboval řešit manželské problémy a péči o dceru. Tvrdí, že ho česká policie vůbec nekontaktovala a že se o trestním stíhání dověděl až loni po svém zadržení v Japonsku.

"Soud měl po 20 letech od vraždy jen velmi omezené možnosti. Většina svědků totiž dávno opustila Českou republiku a soud nemá žádné poznatky o jejich pobytu," poznamenala Kutzlerová. Uvedla také, že svědci, které se podařilo předvolat, nedokázali vzhledem k časovému odstupu i problémům s pamětí vypovědět cokoliv podstatného. "I v době po vraždě se svědci převážně vyjadřovali toliko k tomu, kdo se s kým znal a co se kdy o vraždě povídalo," upozornila soudkyně.

Jediný, kdo mohl podle Kutzlerové Čunga reálně usvědčit, byl utajený svědek, který dříve vypovídal pod krycím jménem Josef Novák. Pravděpodobně však zemřel. Soud navíc jeho dřívější výpověď označil za nelogickou. "Bylo by iracionální a nespravedlivé uznat na základě této výpovědi obžalovaného vinným trestným činem," uzavřela soudkyně. Také se podle ní nepodařilo zjistit motiv k vraždě, "pokud se soud neuchýlí ke spekulacím, že obžalovaný fungoval jako nájemný vrah".

V Česku byl Čung odsouzen za dvojnásobnou vraždu jako uprchlý v roce 2003, a to na základě výpovědí svědků z čínské komunity mimo jiné ohledně toho, že vlastnil vražednou zbraň. České soudy ho jednou potrestaly už dříve, a to v roce 1997 za ublížení na zdraví.

Japonci Čunga zadrželi loni v říjnu a letos v březnu ho vydali do Česka. Podle českého ministerstva spravedlnosti to bylo vůbec poprvé, kdy ČR žádala o extradici z Japonska. Země nemají uzavřenou dvoustrannou smlouvu, a muž tak byl vydán na základě tzv. ujištění o vzájemnosti - tedy slibu, že Česko by vůči Japonsku v obdobném případě postupovalo stejně.