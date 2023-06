Cirkulární stavebnictví už není hudbou budoucnosti, říká generální ředitel Holcim Česko

Čížkovický výrobce cementu společnost Lafarge Cement od května přešla na nový název Holcim Česko. Cílem přechodu na globální značku Holcim je především posílení postavení společnosti na trhu a propojení s filozofií zeleného stavebnictví. O budoucnosti stavebnictví a aktuálních trendech jsme si povídali s generálním ředitelem a předsedou představenstva Miroslavem Kratochvílem.

Skupina Holcim má ambici dosáhnout uhlíkové neutrality, jak vlastně vypadá nulový dopad na životní prostředí v odvětví jako je stavebnictví?

Stavebnictví obecně má vliv na globální oteplování, nicméně jeho role je ve společnosti nezastupitelná. Naším záměrem je držet hranici oteplení planety v rámci 1,5 stupně tím, že budeme přijímat opatření v oblasti klimatu ve všem, co děláme. Současný růst populace, urbanizace a obecně naší potřeby zdrojů vede k tomu, že bychom ke své spotřebě potřebovali přes 2,3 planety. A to je neudržitelné. Pokud chceme růst a nepřekračovat limity naší planety, musíme se co nejrychleji stát mnohem více cirkulárními. Proto klademe udržitelnost charakterizovanou nízkou uhlíkovou stopou a cirkularitou do všeho, co ve skupině Holcim děláme. A nejúčinnějším způsobem, jak toto začlenit do našich produktů, je uvést naše inovace do praxe. Z tohoto důvodu je naší vizí stát se celosvětovou jedničkou v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešeních.

Co přesně si máme představit pod pojmem cirkulární města?

V širším měřítku můžeme říct, že se v cirkulárním městě nacházejí chytré budovy, které jsou postaveny z nízkouhlíkových materiálů a mají nízkou energetickou spotřebu. Cirkulární město je poháněno obnovitelnými zdroji energie, všude se v něm nachází recyklační centra a spousta zeleně, majitelé jsou spojeni se zelenou mobilitou. A krása toho všeho spočívá v tom, že jsme různými způsoby přispěli, aby k tomu došlo. Jednou z klíčových iniciativ, kterou jsme zahájili za účelem usnadnění této konverzace napříč naším trhem, je koncepční platforma. Tu jsme ve spolupráci se společností Bloomberg letos spustili, nazývá se The Circular Cities Barometer - Barometr cirkulárních měst.

Cirkulární stavebnictví je poměrně novým oborem? Můžete uvést konkrétní příklad aplikace v praxi?

Je to sice nový obor, ale také jeden z nejrychleji se rozvíjejících. My jsme třeba v loňském roce uvedli na český trh novou produktovou řadu ekologického cementu s názvem ECOPlanet, cement se sníženým obsahem CO2. V průběhu výroby tohoto cementu je vyprodukováno minimálně o 30 % méně emisí CO2 než u běžných portlandských cementů.

To znamená, že pracujete s jiným typem surovin?

Naše hlavní surovina, vápenec, byl vždy nákladově efektivní, levný a dostupný. Nicméně v Evropě došlo ke změně, ke které dojde i ve zbytku světa. V minulosti byly náklady na vápenec mezi 2-3 € na tunu. Ale dnes, pokud zahrnete do nákladů na výpal vápence náklady na CO2 v podobě emisních povolenek, náklady vzrostou až na 30 € za tunu. To je významný nárůst, ke kterému došlo v posledních 2-4 letech. Proto musíme jednat ihned a jednou velkou příležitostí jsou stavební demoliční materiály. V poslední 18 měsících jsme viděli, že stavební demoliční materiály mohou být užitečným zdrojem jako alternativní surovina, ale také jako minerální složka. Některé naše provozy začaly provádět průmyslové zkoušky a v relativně krátkém čase vidíme znatelné výsledky. Například jeden z našich závodů ve Francii zvýšil používání stavebního demoličního materiálu z 3 % na 12 %. Tím jsme snížili emise CO2 o více než 5 % na tunu.

Jak vnímají váš záměr čeští klienti?

I naši zákazníci řeší udržitelné stavebnictví a očekávají, že jim budeme přinášet produkty a řešení, které jsou moderní, poptávané, nebo třeba nezbytné z hlediska legislativy. Samozřejmě vnímají, že používání nových typů cementů bude přinášet změny v jejich zpracování. Jsem rád, že s několika zákazníky můžeme přímo v jejich výrobním procesu testovat zpracování nových typů cementů a učit se je "naladit" na jejich potřeby.

V době, kdy spolu mluvíme už fungujete pod názvem Holcim. Museli jste přistoupit ke změně struktury nebo jiným organizačním změnám?

Struktura se nemění, ani nedochází k organizačním změnám. Ale to vůbec neznamená, že se neměníme uvnitř. Každý ze zaměstnanců ví o našem závazku udržitelnosti a při každém svém rutinním úkolu nebo rozhodnutí tento aspekt také zvažuje. Krásným příkladem, jak náš závazek k udržitelnosti působí navenek, je změna na klíčové pozici industriálního ředitele cementárny, který se k nám vrátil po deseti letech. Jednoduše jsme ho zaujali. Nám se naopak líbila jeho vize většího důrazu na lidi než na proces. Samotná změna názvu byla pečlivě plánována a pro naše zákazníky a obchodní partnery půjde o zcela přirozený přechod. Tento krok nijak neovlivní ani stávající vlastnickou strukturu nebo personální obsazení společnosti.

Být součástí světové jedničky určitě nese vysoké nároky na nejrůznější standardy jako jsou interní management nebo výrobní procesy?

Více než zvýšené nároky na naši společnost pozitivně vnímáme, že jsme součástí velké skupiny. Nemusíme vše vymýšlet a nákladně zkoušet. V rámci skupiny máme mnoho informací k dispozici a pouze je využíváme. Tempo, jakým posouváme naší industriální část, je neuvěřitelné. Robustní celofiremní systém, fungující napříč všemi kontinenty, umožňuje sdílení a analyzování nepředstavitelného množství dat. Několikátým rokem běží program implementace firemních aplikací na řízení výroby, včetně používání umělé inteligence. A nakonec je zde síla velké mezinárodní skupiny a možnosti čerpat zkušenosti a znalosti.