Cizinci se v Praze integrují dobře, problémem je prevence nenávisti

Praha zvládá integraci cizinců ze zemí mimo EU poměrně dobře, chybí jí ale prevence proti projevům nenávisti a problém představuje také nedostatek dostupného bydlení. Vyplývá to z hodnocení a doporučení projektu Integra, který se zaměřil na začleňování cizinců ve městech v pěti zemích. Na projektu pracovalo Integrační centrum Praha. Metropole by se podle projektu měla zaměřit do budoucna na to, aby v ní nevznikaly izolované cizinecké čtvrti.

Cizinci tvoří zhruba 16 procent obyvatel hlavního města. Na konci loňského roku v metropoli podle údajů ministerstva vnitra žilo 206 656 lidí ze zahraničí. Zhruba 51 200 z nich pocházelo z Ukrajiny, 24 tisíc z Ruska, přes 13 tisíc z Vietnamu a 6700 z USA. V hlavním městě pobývá 36 procent všech cizinců v ČR.

"Město Praha se potýká s otázkou integrace relativně dobře. Udělalo několik kroků správným směrem, stále ale existují bílá místa a problémové oblasti," uvedli autoři projektu.

Praha má strategický plán a koncepci integrace s dvouletým akčním plánem konkrétních kroků, který se aktualizuje. Podle zpráv z projektu se už ale nevěnuje dostatek pozornosti naplňování a hodnocení opatření. Chybí třeba prevence nenávistných projevů a útoků. Zatím se upřednostňují spíš akce, které se zaměřují na cizince. Nově by se město mělo snažit o skloubení programu pro přistěhovalce a místní.

Informace v Praze bývají obvykle jen v češtině, některé nápisy a údaje by měly být podle doporučení anglicky či v dalších jazycích. Hlavní město má dobrou veřejnou dopravu a je bezpečné. Ke zhoršování atmosféry přispívají někteří politici, když cizince líčí jako bezpečnostní riziko, uvádějí zprávy z projektu. Problém představuje nedostatek dostupných bytů.

"Praze chybí preventivní opatření proti projevům nenávisti i proti nově vznikajícím sociálně izolovaným oblastem, kam se stěhuje stále větší počet migrantů, v důsledku čehož odcházejí původní obyvatelé, kteří mají pocit, že tam již ´nepatří´," uvedli autoři hodnocení. Podle nich se s příchodem velkého počtu cizinců v místě mění "místní prostředí a infrastruktura", domácí se pak už v dané čtvrti necítí doma.

Podle doporučení by město mělo přikročit k prevenci, aby cizinecká ghetta nevznikla. Pomoci by měla terénní práce a mapování čtvrtí. Cizinci by měli dostat informace o službách úřadů a neziskových organizací, aby se předešlo závislosti na jejich vlastní komunitě a izolaci.

Integraci má podpořit osvěta

Podle hodnocení úřadům chybí "připravenost a ochota". Autoři doporučují zapojit do samospráv lidi z cizími kořeny a školit úředníky. Češi pozitivně vnímají obvykle jen migranty, které znají. Obecný pohled na přistěhovalce je negativní. Integraci má podpořit osvětová kampaň. Od poloviny ledna budou v úřadech a institucích k vidění čtyři plakáty s údaji o cizincích v metropoli. Další část kampaně se od února zaměří na ekonomickou migraci.

Autoři projektu poukazují na to, že zatímco evropská politika se zaměřuje na integraci uprchlíků, česká situace je jiná. Do ČR přicházejí převážně ekonomičtí migranti, žadatelů o azyl je velmi málo.

Do mezinárodního projektu Integra se kromě ČR zapojily Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a Slovensko. Hodnocení strategie města v oblasti integrace začalo loni v dubnu. Týkalo se vize a služeb, začlenění a zapojení cizinců, prostředí a bezpečí i postojů obyvatel k cizincům.

Hlavní město má pro cizince web s adresou www.prahametropolevsech.eu. K dispozici je i mobilní aplikace Praguer, kterou vytvořilo Integrační centrum Praha. Tuto neziskovou organizaci metropole založila.