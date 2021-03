Cizinec zadržený v Jihlavě při krádeži byl nakažený, je ve vazbě

Dvaadvacetiletému cizinci pozitivnímu na covid-19, který byl v Jihlavě v pátek zadržen kvůli krádeži, hrozí vězení až na deset let. Nedodržel nařízenou izolaci a po krádeži v supermarketu brutálně napadl ostrahu. Na to, že je nakažený, nikoho neupozornil, sdělila v pondělí mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Uvedla, že jihlavský okresní soud poslal dnes muže do vazby.

"V tomto konkrétním případě musela být všem policistům, kteří byli se zadrženým mužem v kontaktu, nařízena karanténa, a osm policistů nám tedy nyní bude chybět ve výkonu služby," uvedl ředitel územního odboru policie v Jihlavě Aleš Indra. Cizince policie obvinila z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z šíření nakažlivé nemoci.

Muž se podle policie pohyboval po Jihlavě, i když věděl, že je nakažený. Zadržený byl, když opilý ukradl tři láhve piva v obchodním centru v ulici Romana Havelky. Pracovníka ostrahy udeřil láhví a zranil ho. Policie cizince odvezla na protialkoholní záchytnou stanici. To, že měl od pátku nařízenou izolaci kvůli pozitivnímu testu na covid-19, policisté zjistili při dalším šetření, které se týkalo i jeho zaměstnavatele.