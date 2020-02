Čižinského odcházení. Důkaz, že nestačí jen bořit

Případ Pavla Čižinského, nedávno odvolaného starosty Prahy 1, ukazuje, jak ošidná může být politika, které jsme zvykli říkat aktivistická. Politik přišel jako čistič starých pořádků, ale ukázalo se, že jen bořit prostě nestačí. Potvrdila to i podoba jeho odcházení.

Když politik nedobrovolně odchází z funkce, má několik možností, jak se zachovat. V ideálním případě vypočítá výsledky své práce, uvede konkrétní úspěchy, zalituje, čeho už nestihne dosáhnout, a svým konkurentům popřeje hodně štěstí. Ostatně pokud bude chtít, může zkusit v příštích volbách opět zazářit. Pavlu Čižinskému se ale naplnění tohoto scénáře zrovna nepovedlo. Bylo vidět, že opravdu odcházet nechce. A obhajoba? Tu zase postavil jen na "starých pořádcích". To už je ale trochu málo.

Komunální politika logicky často zajímá jen ty, jichž se bezprostředně týká. A jen málokdy se tedy stane, že by pronikla do celostátních médií. Praze 1 se to v poslední době dařilo často. Například když na jedno z klíčových jednání zastupitelstva o budoucnosti dnes už rozpadlé koalice přišla skupina vysportovaných mladých mužů hájících práva provozovatelů gastropodniků. No, nepůsobilo to moc dobře. Pavel Čižinský z toho ale udělal ztělesnění mafiánských praktik. Lidi, kteří přišli vyjádřit názor, zaškatulkoval pouze na základě jejich vzhledu a nestáli mu za vážnější zamyšlení.

Nevyšel příliš ani Čižinského argument, že nová koalice bude opřena i o hlasy "trestně stíhaných zastupitelů". Ti, kdo sledují kauzu trestního stíhání téměř čtyřiceti zastupitelů Prahy 1 kvůli prodeji bytů ve výběrovém řízení, ale tuší, že už podání trestního oznámení bylo sporné. Bývalý radní Bodeček (Piráti) podal trestní oznámení, protože se mu zdálo, že Praha 1 prodala od roku 2012 několik desítek bytů lacino. Jenže zastupitelé tehdy hlasovali podle platných pravidel. Ostatně to před časem potvrdilo i obvodní státní zastupitelství, když stíhání zastavilo jako neopodstatněné. Opravdu je Čižinský právník?

Strašení návratem starých pořádků ani trestní stíhání zastupitelů u veřejnosti nerezonovalo. A tak přišla ještě jedna zbytečná hořká slina. Tentokrát ji odnesl opoziční (dnes už koaliční) zastupitel z TOP 09 Karel Ulm. Muž, který je v Praze 1 známý organizováním seniorských zájezdů po republice i Evropě. Na něm chtěl odvolaný starosta ukázat, jak si staré struktury chtějí lacino nakoupit byty na lukrativních adresách, kde navíc nikdy ani moc nebydlely. Do kauzy se přidal i známý režisér Radovan Síbrt. Ke vší smůle se ale ukázalo, že to celé bylo trošku jinak. Ozvali se sousedé z domu v Havelské ulici a potvrdili, že tam pan Ulm léta skutečně bydlel. A jako bonus uvedli, že to byl údajně Síbrt, kdo si bytem v témže domě přivydělával na krátkodobých pronájmech (viz extra.cz). Ups.

Případ Pavla Čižinského tak ukazuje, že aktivistická politika "všichni jsou horší než já" může zabrat ve volbách. Ale pak už se politika musí odpracovat. Bořit nestačí. Silácká rétorika také ne. Ale příliš výrazný aktivismus a o to slabší aktivitu mají sourozenci Čižinští asi v genech.